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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Путін на параді 9 травня знов махав ядерною дубинкою і назвав “героями” учасників “СВО”

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Парад до Дня Перемоги в Москві 9 травня вкотре засвідчив, що він залишається ключовим заходом Кремля для пропаганди мілітаризації, у залякуванні Заходу та виправданні повномасштабного вторгнення в Україну.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО проаналізували основні тези з промови російського диктатора Володимира Путіна на цьогорічному параді.

Що сказав Путін на параді 9 травня

Передусім так званий президент РФ звинуватив Захід у тому, що він нібито спотворює правду про Другу світову війну та виправдовує нацизм.

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І звісно ж, пригрозив, у разі чого, застосувати стратегічні сили, які завжди в боєготовності.

А учасників “СВО” на території України Путін назвав “героями”, провівши паралелі між ними й ветеранами Другої світової війни.

– Путін окремо наголосив, що СРСР нібито довго самотужки боровся з Гітлером, на якого працювала майже вся Європа. Так він підтвердив, що в РФ перемогу над нацизмом тепер висвітлюють не як перемогу антигітлерівської коаліції над Німеччиною, а як перемогу Росії над об’єднаним Заходом, який залишається ворогом РФ, – пояснюють в ЦПД.

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Ядерні погрози Путіна на параді в Москві

Агентство Bloomberg написало, що 9 травня під час промови на військовому параді Путін відновив ядерні погрози на адресу Заходу.

– Ми не дозволимо нікому нам погрожувати. Наші стратегічні сили завжди перебувають у бойовій готовності, – цитує видання російського диктатора.

За його даними, цьогоріч на Червоній площі було представлено 9 тис. військовослужбовців і озброєння, зокрема системи ППО і міжконтинентальні ядерні ракети, але лише один танк – Т-34 часів Другої світової війни.

Водночас сьогодні у Москві було холодно, а на землі подекуди можна було побачити клапті снігу, що транслювалися в ефірі.

За даними ЗМІ, парад відвідали лідери дев’яти іноземних держав: Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану, Куби, Гвінеї-Бісау і Лаосу. Торік прибули глави семи країн.

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Парад на Червоній площі в Москві 9 травня 2023, танк Т-34

9 Травня, Війна в Україні, Військовий парад, Володимир Путін, День перемоги, Друга світова війна, Москва, Російська агресія, Російська пропаганда, Росія
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