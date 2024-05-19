Росія перекинула на аеродром Оленья третину стратегічних бомбардувальників – супутникові знімки

Завдяки супутниковим знімкам стало відомо, що на російському аеродромі Оленья, що в російській Мурманській області, скупчена значна кількість авіації РФ, зокрема і стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3.

Про це пишуть аналітики Defense express, які проаналізували фото, оприлюднені в мережі користувачем MT_Anderson.

За їхніми підрахунками, станом на 15 травня 2024 року, коли в мережу потрапили супутникові знімки аеродрому Оленья, на фото помічено:

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12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3;

один Ту-160;

та два військово-транспортні літаки Ан-12.

Аналітики зазначають, що таке скупчення ворожої авіації заслуговує на особливу увагу, оскільки аеродром Оленя є одним з основних для Військово-космічних сил РФ, і саме з цієї авіабази злітають російські літаки для здійснення масованих ракетних ударів по території України.

Посилаючись на оцінки Міноборони Великої Британії та Головного управління розвідки МО України, експерти додають, що загалом у складі ВКС Росії налічується близько 40 стратегічних бомбардувальників типу Ту-95МС і Ту-22М340.

– Із цього випливає, що на цей момент рашисти зібрали на аеродромі Оленя фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу, – пише видання.

Експерти також зазначають, що аеродром Оленя зараз став чи не найважливішим для дальньої авіації ВКС РФ у веденні війни проти України, оскільки на авіабазі Моздок, яка також може розміщувати такі літаки, станом на кінець квітня 2024 року було лише шість Ту-22М3.

– Сам факт розміщення третини боєздатного флоту Ту-95МС і Ту-22М3 на такому віддаленому аеродромі може свідчити не лише про підготовку Росії до нових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, а й про прагнення рашистів вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе Сил оборони України, – пише видання.

Також були помічені військово-транспортні Ан-12, які могли використовуватися для польотів, необхідних для накопичення крилатих ракет на аеродромі Оленя.

Аеродром Оленья на карті

Аеродром Оленья на карті розташований в Мурманській області РФ, а саме – на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, неподалік міста Оленегорська.

Детальніше про те, що відомо про аеродром Оленья в Росії – читайте на Фактах ICTV.

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