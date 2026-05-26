У вівторок, 26 травня, секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліна для проведення переговорів на тлі попередження, яке надало МЗС РФ іноземним дипломатам покинути Київ через заплановані Росією удари.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Переговори за участю Умєрова у Берліні: що відомо

Двоє осіб, обізнаних з перебігом зустрічі, повідомили, що Умєров зустрінеться з радниками з національної безпеки групи E3 у складі Німеччини, Франції та Великої Британії.

Речник федерального канцлера Фрідріха Мерца відмовився від коментаря, пославшись на “конфіденційний характер зустрічі”. Посольство України в Берліні також утрималось від коментарів.

Речниця Умєрова підтвердила, Інтерфакс-Україна, що секретар РНБО перебуває у Берліні.

За її словами, Рустем Умєров обговорив оборонну співпрацю з радником канцлера Німеччини з питань України Гюнтером Зауттером.

– Рустем Умєров працює в Берліні. Зокрема, однією з зустрічей була з його колегою Гюнтером Зауттером. Обговорювали безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю, зокрема, щодо Drone Deal між Україною та Німеччиною, – прокоментувала речниця.

Умєров у понеділок перебував у Брюсселі на переговорах з одним із топпосадовців Єврокомісії щодо співпраці в оборонній галузі. Вранці у вівторок він вилетів до Берліна.

Ця дипломатична активність відбувається після масованого удару Росії по Києву у вихідні та погрози здійснити подальші “послідовні й системні удари”.

Міністерство закордонних справ Росії закликало дипломатів та іноземних громадян покинути місто “якомога швидше”. Посол ЄС в Україні відкинув цю вимогу й заявив:

– Ми залишаємось у Києві. Ми залишаємось з Україною.

Держсекретар США Марко Рубіо в п’ятницю дав зрозуміти, що Америка відступається від мирних переговорів щодо України, які вона вела. Він зауважив, що вони “на жаль, виявились безплідними”, і додав, що “якщо хтось інший хоче взятися за це – нехай береться”.

Участь Європи у тристоронніх переговорах

Європейські посадовці впродовж останніх тижнів обговорювали, чи варто виходити безпосередньо на президента Росії Володимира Путіна для переговорів.

Серед кандидатур, які розглядалися на цю роль, фігурувало ім’я колишньої федерального канцлера Анґели Меркель. Хоча вона заявила, що не є підходящою особою для цього.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на початку травня розповів газеті Welt, що група E3 “робить нову спробу повернутися до переговорів – з більш вагомою роллю Європи в найближчі тижні й місяці”.

У грудні Мерц організував у Берліні мирні переговори щодо України за участю американців, але без росіян, які майже не принесли результатів.

Нові переговори E3 з Умєровим у Берліні відбуваються на тлі напруженості, що є між Мерцом і Зеленським після того, як федеральний канцлер направив листа з пропозицією надати Україні урізане “асоційоване членство” до того, як вона з часом могла б стати повноправним членом ЄС.

Президент України відхилив пропозицію Мерца у вихідні, заявивши, що “місце України в Євросоюзі має бути повним, цілковитим і рівноправним”.

Раніше Мерц висловлював думку, що асоційоване членство могло б стати поступкою для України, яка дозволила б Зеленському здобути суспільну підтримку для поступки Росії окупованих нею територій в рамках мирного врегулювання.

Один дипломат ЄС, якому також було надано анонімність для відвертого висловлювання, назвав вибір моменту “примітним”.

– Минулого тижня багато хто в Брюсселі запитував, чому Мерц виносить своє прагнення до асоційованого членства України у публічний простір саме зараз. Той факт, що Умєров сьогодні в Берліні, свідчить про чіткий зв’язок у виборі часу, – зазначив він.

