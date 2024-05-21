Росія почала навчання нестратегічної ядерної зброї: в якому стані озброєння та чи застосують його

Росія заявила про початок першого етапу навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї. Йдеться про використання ракет Іскандер і Кинджал, повідомили у Міністерстві оборони РФ.

У РФ планують опрацювати завдання зі спорядження боєприпасів для Іскандерів і прихованого просування до місця підготовки ракетних пусків. Водночас Повітряно-космічні сили РФ споряджуватимуть авіаційні засоби ураження, серед яких і ракети Кинджал.

Застосування нестратегічної ядерної зброї у РФ

У коментарі Фактам ICTV військовий аналітик, полковник Збройних сил України Петро Черник пояснив, що російські окупанти не можуть здобути перемоги на полі бою, а на підході ще винищувачі F-16, які насправді можуть змінити бойовище.

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– Американці цілком серйозно розглядають дозвіл, щоб бити ракетами ATACMS по території РФ. І коли в них назбирається згусток великих проблем, тоді вони дістають з валізки ядерний кийок. Логічно. Нічого неочікуваного чи екстраординарного немає, – зазначив він.

За його словами, Росія має проблеми лише зі стратегічною зброєю шахтного базування – Р-36М і УР-100Н.

– Ті, які в шахтах. Їх 74 ракети, 74 пускові. Шахти – це ті, які націлені на США. Це насправді проблема. І ніхто не знає, в якому воно стані. Чому? Двигуни цих усіх ракет обслуговувало наше підприємство Південмаш. З 2014 року вони, я думаю, в геть кепському стані. А тактична ядерна зброя – це снаряди до артилерії першочергово. 2С5 Гіацинт 152-мм, 2С7 Піон. І навіть є активно-реактивний снаряд 2С4 Тюльпан 240-мм. Це першочергово ядерна зброя, – пояснив аналітик.

Петро Черник звернув увагу, що ракетні комплекси Іскандер з дальністю ураження до 500 км у Росії перебувають в адекватному стані. До нього може йти боєголовка до 50 кілотонн.

– Не кажучи про Х-102 як продовження ракети Х-101, тільки в ядерному виконанні до 1 мегатонни. Що цьому бракує? Нічого. Воно в адекватному стані. Я не поділяю погляду, що тактична ядерна зброя в них заржавіла. Вона якраз такого виконання та гатунку, що може десятиліттями перебувати в стані готовності, – стверджує він.

Годинник судного дня

На думку Петра Черника, загрози стали реальними відтоді, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

– Годинник судного дня перевели на 30 секунд вперед. У 1945 році, коли вибухнула перша ядерна боєголовка, придумали таку інтелектуальну концепцію, що є умовно 24:00, ніч, ядерний апокаліпсис. Це коли люди самі себе знищать ядерною зброєю. Ще коли кипіла ядерна криза на Карибських островах, зокрема на Кубі, то годинник судного дня був за дві хвилини від апокаліпсису. Це при тому, що радянські ракети Р-12 вже були приведені в бойове положення. Там йшло на години. Вистачило розуму Кеннеді за посередництва Римо-католицької церкви цю проблему зняти. Це при тому, що Хрущову нічого не загрожувало, а Радянський Союз не мав передумов до розпаду, – згадав Петро Черник.

Військовий експерт зазначив, що російський диктатор Володимир Путін під реальними загрозами. Він припустив, що президент РФ програє розпочату війну проти Україну, а також буде вбитий своїм оточенням.

– А Путін є загрози. Він програє цю війну, його свої вб’ють. А коли він програє цю війну, то повноцінно та умовно ми вийдемо на кордони 1991 року. Російська Федерація почне розвалюватися. Вони в реальній загрозі. Годинник перевели вже на 30 секунд вперед, – наголосив Петро Черник.

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