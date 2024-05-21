Зеленський вважає, що Путін не застосує ядерну зброю, і пояснив чому
Основною причиною вагань країн Заходу був страх перед ядерною ескалацією, але це було перебільшено.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американській газеті The New York Times.
Зеленський про ядерні погрози РФ
За його словами, російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження.
— Він може бути ірраціональним, але він любить своє життя, – сказав Зеленський.
Він також припустив, що існує ще одна причина коливань Заходу. Президент вважає, що деякі країни прагнуть зберегти торговельні та дипломатичні зв’язки з Росією. Він сказав, що “усі тримають двері злегка прочиненими”.
Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив похмурий прогноз щодо загрози розв’язання ядерної війни. Він вважає, що вперше з часів Карибської кризи світ наблизився до цієї страшної трагедії.
Росія з самого початку вторгнення в Україну погрожує застосуванням ядерної зброї. 21 травня Міноборони РФ розпочало проведення першого етапу навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї у відповідь на нібито “провокаційні заяви та погрози” деяких західних офіційних осіб на адресу РФ.
Раніше у НАТО заявляли, що ці російські навчання з тактичною ядерною зброєю є небезпечними та безвідповідальними.