Вересень для українців — це початок осені та повернення до звичного робочого ритму після літа. На початку місяця школярі знову вирушають на навчання, а 1 вересня в Україні відзначають День знань.

Державних свят цього місяця немає, але в календарі чимало професійних, пам’ятних і тематичних дат.

У вересні в Україні відзначатимуть День воєнної розвідки, День рятівника, День усиновлення, День українського кіно, День фармацевтичного працівника та багато інших дат.

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Які свята припадають на вересень 2026 року та чи будуть додаткові вихідні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Календар свят на вересень 2026 року

Перелік свят у вересні:

1 вересня — День знань.

2 вересня — День нотаріату.

6 вересня — День підприємця.

7 вересня — День воєнної розвідки України.

12 вересня — День військ радіоелектронної боротьби, День фізичної культури і спорту та День українського кіно.

13 вересня — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, а також День пам’яті українців — жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

14 вересня — День танкових військ.

17 вересня — День рятівника та День усиновлення.

19 вересня — День винахідника і раціоналізатора та День фармацевтичного працівника.

20 вересня — День працівника лісу та День української музики.

21 вересня — Міжнародний день миру.

22 вересня — День партизанської слави.

27 вересня — Всесвітній день туризму та День машинобудівника.

29 вересня — День пам’яті жертв Бабиного Яру.

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек.

Святковий календар на вересень 2026: чи будуть додаткові вихідні

У вересні 2026 року немає державних свят, які за мирного часу були б неробочими днями. Тому додаткового вихідного через свята цього місяця не передбачено.

Крім того, в Україні продовжує діяти воєнний стан, через який правила щодо святкових і неробочих днів відрізняються від тих, що діяли до повномасштабної війни.

Зокрема, закон України №2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачає особливі правила роботи у цей період. Норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів на час воєнного стану не застосовуються.

Тож у вересні 2026 року додаткових вихідних через святкові дати не буде. Проте роботодавці можуть самостійно встановлювати графік роботи з урахуванням потреб підприємства та вимог законодавства.

Джерело : Верховна Рада

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