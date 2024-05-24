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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Потрапив у ДТП на мотоциклі: президент Чехії кілька днів пробуде в лікарні

президент Чехії Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел під час їзди на мотоциклі потрапив у ДТП. Нічого серйозного, але необхідне нетривале спостереження в лікарні.

Про це повідомили в канцелярії чеського президента ввечері 23 травня.

Петр Павел на мотоциклі потрапив у ДТП

– Президент республіки дістав травму під час їзди на мотоциклі. Травми не є серйозними, але потребують нетривалого спостереження у Центральному військовому госпіталі, – йдеться у повідомленні.

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Місцеві ЗМІ з посиланням на речницю госпіталю у Празі Їтку Зінке повідомляють, що Павела обстежили, але тривалість госпіталізації вона не уточнила.

Водночас прессекретар президента Віт Коларж повідомив Чеському телебаченню, що Павел, ймовірно, залишиться в лікарні на кілька днів.

Поліція не займається розслідуванням аварії, оскільки вона сталася на закритій спортивній трасі.

Президент Чехії відомий любов’ю до мотоциклів. У його гаражі є BMW,  Suzuki, Jawa 350 та Davidson XL 1200.

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ДТП, Петр Павел, Чехія
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