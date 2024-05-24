Потрапив у ДТП на мотоциклі: президент Чехії кілька днів пробуде в лікарні

Президент Чехії Петр Павел під час їзди на мотоциклі потрапив у ДТП. Нічого серйозного, але необхідне нетривале спостереження в лікарні.

Про це повідомили в канцелярії чеського президента ввечері 23 травня.

Петр Павел на мотоциклі потрапив у ДТП

– Президент республіки дістав травму під час їзди на мотоциклі. Травми не є серйозними, але потребують нетривалого спостереження у Центральному військовому госпіталі, – йдеться у повідомленні.

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Prezident republiky se zranil při jízdě na motorce. Zranění nejsou vážná, ale vyžádají si krátké pozorování v ÚVN. Více informací zveřejníme, až budou k dispozici. — Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) May 23, 2024

Місцеві ЗМІ з посиланням на речницю госпіталю у Празі Їтку Зінке повідомляють, що Павела обстежили, але тривалість госпіталізації вона не уточнила.

Водночас прессекретар президента Віт Коларж повідомив Чеському телебаченню, що Павел, ймовірно, залишиться в лікарні на кілька днів.

Поліція не займається розслідуванням аварії, оскільки вона сталася на закритій спортивній трасі.

Президент Чехії відомий любов’ю до мотоциклів. У його гаражі є BMW, Suzuki, Jawa 350 та Davidson XL 1200.

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