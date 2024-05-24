Потрапив у ДТП на мотоциклі: президент Чехії кілька днів пробуде в лікарні
Президент Чехії Петр Павел під час їзди на мотоциклі потрапив у ДТП. Нічого серйозного, але необхідне нетривале спостереження в лікарні.
Про це повідомили в канцелярії чеського президента ввечері 23 травня.
Петр Павел на мотоциклі потрапив у ДТП
– Президент республіки дістав травму під час їзди на мотоциклі. Травми не є серйозними, але потребують нетривалого спостереження у Центральному військовому госпіталі, – йдеться у повідомленні.
Prezident republiky se zranil při jízdě na motorce. Zranění nejsou vážná, ale vyžádají si krátké pozorování v ÚVN.
Více informací zveřejníme, až budou k dispozici.
— Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) May 23, 2024
Місцеві ЗМІ з посиланням на речницю госпіталю у Празі Їтку Зінке повідомляють, що Павела обстежили, але тривалість госпіталізації вона не уточнила.
Водночас прессекретар президента Віт Коларж повідомив Чеському телебаченню, що Павел, ймовірно, залишиться в лікарні на кілька днів.
Поліція не займається розслідуванням аварії, оскільки вона сталася на закритій спортивній трасі.
Президент Чехії відомий любов’ю до мотоциклів. У його гаражі є BMW, Suzuki, Jawa 350 та Davidson XL 1200.