США очікують територіальних поступок від України та РФ або ж вийдуть із переговорів – Венс

США зробили чітку пропозицію Росії та Україні щодо мирного врегулювання війни, а тому настав час для сторін або погодитися на ці умови, або для Сполучених Штатів вийти з цього процесу.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, пише Bloomberg.

Потрібні територіальні поступки

– Нинішні лінії, десь близько до них – це те місце, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, проведете нові лінії, – сказав Венс журналістам під час свого візиту до Індії.

Це означатиме, що і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін наразі контролює.

Зараз дивляться

Замороження війни на нинішніх лініях бойових дій було б більшою втратою для України, яка прагне повернути всі території на сході та півдні, захоплені Росією з 2014 року, зокрема Крим, і після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

За твердженням західних медіа, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом і послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди. Водночас президент Володимир Зеленський категоричний – Україна ніколи не визнає окупований Крим російським.

– Має відбутися певний територіальний обмін, – сказав Венс.

За його словами, для того, щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні скласти зброю, заморозити бойові дії і “зайнятися реальною розбудовою кращої Росії та кращої України”.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп попередив, що готовий відмовитися від участі в переговорах щодо припинення війни в Україні, якщо найближчим часом не вдасться досягти угоди.

Раніше ЗМІ написали про можливі умови мирної угоди від США. Так, Сполучені Штати нібито готові “де-юре” визнати російський контроль над тимчасово окупованим Кримом. Крім того, пропозиція передбачає де-факто визнання інших окупованих територій (майже всієї Луганської області та частково Донецької, Запорізької та Херсонської областей).

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.