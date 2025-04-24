Рютте у Вашингтоні: НАТО вимагатиме врахувати позицію України в мирній угоді

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває з візитом у Вашингтоні, де протягом двох днів зустрічатиметься з ключовими представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Зустріч Рютте з адміністрацією Трампа

Як повідомляє SkyNews, Рютте вже провів переговори з міністром оборони США Пітом Гегсетом, а найближчим часом має зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо та радником президента з національної безпеки Майком Волцем.

Ці зустрічі відбуваються на тлі дипломатичної напруги: напередодні Марко Рубіо скасував свою участь у переговорах у Лондоні, де мали зібратися американська, українська та європейська делегації. Американську сторону в Лондоні очолив український посланець Кіт Келлог. У переговорах також брав участь Стів Віткофф.

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Це вже другий візит Марка Рютте до Вашингтона за останні два місяці: у березні він зустрічався з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Мирна угода має ураховувати інтереси України

За інформацією Financial Times, Рютте має намір донести до американських посадовців, що так звана мирна угода з Росією повинна враховувати позицію України.

В іншому випадку, вона лише посилить вплив РФ. Генсек НАТО попередить, що нав’язування Україні миру вигідного виключно Москві й може загрожувати стабільності всього європейського континенту.

– Ключовий меседж – дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту, – сказав один з дипломатів НАТО на умовах анонімності.

Під час переговорів сторони також обговорюватимуть варіант перерозподілу військового навантаження в Альянсі – зокрема, поступове зміщення оборонної відповідальності зі США на армії європейських країн.

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