США вимагатимуть від Росії визнати право України на військову силу – Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість у межах мирної угоди між Москвою та Києвом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Путін має відмовитися від “демілітарізації” України

Спеціальний посланець США Стів Віткофф незабаром відвідає Росію, де обговорюватиме це питання з президентом Володимиром Путіним.

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Це означає, що Путіну доведеться відмовитися від однієї з головних заявлених цілей війни – “демілітаризації” України. Визнання української армії стане серйозною поступкою з боку Кремля.

Таким чином адміністрація Трампа демонструє готовність вимагати поступок як від Росії, так і від України у прагненні припинити війну, яка триває з 2022 року.

Критики раніше вважали, що американські пропозиції надмірно сприятливі для Москви, зокрема через наполягання Білого дому, щоб Україна відмовилася від планів вступу до НАТО.

Росія повинна повернути ЗАЕС

США також наполягають, щоб Росія повернула Україні Запорізьку атомну електростанцію. За задумом, контроль над АЕС має перейти до США, які забезпечуватимуть енергопостачання обом сторонам.

Представник адміністрації президента США зазначив, що місія Віткоффа – частина зусиль президента Трампа для досягнення миру й завершення війни. Представники Ради національної безпеки США та Держдепу поки не прокоментували ситуацію.

США також домагаються забезпечення українського контролю над Дніпром і повернення захоплених територій Харківщини. Натомість Путін вимагає визнання російського контролю над усіма чотирма регіонами: Луганською, Запорізькою, Донецькою та Херсонською.

Попри триваючі перемовини, Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Напередодні була здійснена наймасштабніша повітряна атака цього року, внаслідок якої в Києві загинули щонайменше десятеро людей.

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