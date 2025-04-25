Україна і Норвегія домовилися щодо спільного виробництва зброї – що відомо

Глави урядів України та Норвегії обговорили формат співпраці щодо озброєння української армії та економічного розвитку та фінансової допомоги.

Підтримка України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив глибоку вдячність Норвегії за послідовну підтримку, яку країна надає під час повномасштабного вторгнення Росії.

Шмигаль зазначив, що цього року Норвегія виділила $8 млрд, з яких значна частина була спрямована на військові потреби.

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Зокрема $1,4 млрд протягом останніх двох тижнів пішли на артилерійські боєприпаси та підготовку військових.

Прем’єр також обговорив з норвезьким колегою питання спільного виробництва зброї.

Він наголосив на важливості співпраці між Україною та Норвегією, зазначивши, що це інвестиція не лише в обороноздатність України, а й у безпеку всієї Європи.

Джерело: Interfax-Україна

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