Україна і Норвегія домовилися щодо спільного виробництва зброї – що відомо
Глави урядів України та Норвегії обговорили формат співпраці щодо озброєння української армії та економічного розвитку та фінансової допомоги.
Підтримка України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив глибоку вдячність Норвегії за послідовну підтримку, яку країна надає під час повномасштабного вторгнення Росії.
Шмигаль зазначив, що цього року Норвегія виділила $8 млрд, з яких значна частина була спрямована на військові потреби.
Зокрема $1,4 млрд протягом останніх двох тижнів пішли на артилерійські боєприпаси та підготовку військових.
Прем’єр також обговорив з норвезьким колегою питання спільного виробництва зброї.
Він наголосив на важливості співпраці між Україною та Норвегією, зазначивши, що це інвестиція не лише в обороноздатність України, а й у безпеку всієї Європи.
Джерело: Interfax-Україна