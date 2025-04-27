Паспорти Мальти отримали щонайменше семеро росіян з санкційного списку – FT

Паспорти Мальти отримали щонайменше семеро росіян, які знаходяться у санкційних списках ЄС, США чи України через повномасштабну війну в Україні. Це вони зробили за схемою “золотої візи”, що дозволяє їм частково обходити заборону на в’їзд до Євросоюзу

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на витік документів та офіційну інформацію.

Власники паспортів входять до більшої групи із 16 людей, які успішно оплатили мальтійське громадянство, попри те що згодом потрапили до санкційних списків чи були засуджені за злочини. Відомо, що щонайменше один із мальтійських паспортів через деякий час було анульовано.

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Серед тих, хто отримав паспорт, — російський бізнесмен Альберт Авдолян, який потрапив під санкції ЄС через війну в Україні, яку розв’язала РФ. Зазначається, що він може частково обійти заборону на в’їзд до ЄС завдяки мальтійському паспорту, який він придбав за “золотою візовою схемою”.

Як пише Financial Times, серед тих, хто отримав мальтійські паспорти, до того ж троє людей, які згодом потрапили під санкції США через війну в Україні, і ще троє людей, на яких наклав санкції Київ.

Серед них — Євгенія Бернова, яку США звинуватили в “обманному придбанні обладнання подвійного призначення”, яке РФ могла використати у військових цілях. Бернова заявила, що вона “отримала мальтійське громадянство в результаті ретельної і багаторівневої перевірки” та що вона має “справжні зв’язки з Мальтою”.

Мальта пропонує громадянство на продаж

Мальта – остання країна ЄС, яка все ще пропонує громадянство на продаж, що викликало обурення Європейської комісії, яка звернулася до Європейського суду з вимогою зупинити цю схему. Комісія запевняє, що вона “підриває як суть, так і цілісність громадянства ЄС”.

Мальта пропонує, щоб заявники зробили одноразову інвестицію в розмірі не менш як 600 тис. євро, придбали або орендували нерухомість, пожертвували 10 тис. євро на благодійність і прожили в країні протягом трьох років. Інвестиції можуть бути скорочені до одного року для осіб, які інвестують 750 тис. євро.

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