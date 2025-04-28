Незабаром США можуть укласти торгову угоду з Індією – Бессент

Одна з перших торгових угод Сполучених Штатів Америки може бути підписана з Індією.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю CNBC.

З ким США можуть укласти торгову угоду

– Я припускаю, що Індія стане однією з перших торгових угод, які ми підпишемо, заявив американський міністр фінансів.

За його словами, від багатьох провідних партнерів США надійшли дуже хороші пропозиції, щоб запобігти запровадженню американських мит.

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Крім того, відбулися дуже змістовні переговори з Японією, пояснив міністр фінансів США. Він наголосив, що переговори з іншими азійськими партнерами переговори теж тривають успішно.

Минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Індію та говорив про суттєвий прогрес, сказав Бессент. На його думку, торгову угоду можна укласти протягом цього або наступного тижня.

Водночас Бессент привітав кроки Китаю зі звільнення деяких товарів США від мит у відповідь.

Він вважає, що це свідчить про наміри Пекіна знизити торгову напругу зі США. У відповідь Вашингтон утримався від запровадження ембарго на низку товарів.

Журналісти запитали у міністра фінансів США, чи планує він зателефонувати китайському колезі для початку переговорів.

– Побачимо, що буде з Китаєм. Це важливо. Я думаю, що це невигідно для китайської сторони. Можливо, вони подзвонять мені одного разу, – відповів Бессент.

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