Трамп хоче постійного припинення вогню: у Білому домі відповіли на заяву Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче постійного припинення вогню Росії проти України.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу в понеділок, 29 квітня.

Речниця Білого дому про припинення вогню в Україні

Керолайн Левітт відреагувала на заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито триденне “перемир’я”. За її словами, президент США хоче постійного припинення вогню.

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Речниця Білого дому нагадала нещодавні слова Трампа про його все більше розчарування як Путіним, так і нібито Зеленським.

– Як я розумію, Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він хоче бачити постійне припинення вогню спершу, щоб зупинити вбивства і кровопролиття, стверджує Левітт.

На її думку, Трамп залишається оптимістичним у намірах укласти мирну угоду між Росією та Україною, проте водночас президент США є реалістом.

Як вважає речниця Білому дому, російському диктатору та українському президенту потрібно сісти за стіл переговорів та домовитися про закінчення повномасштабної війни.

Нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив “перемир’я” на 9 травня, яке нібито триватиме з 7:00 8 травня до 00:00 11 травня.

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