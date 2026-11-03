Травмовані військовослужбовці перебували у будівлі Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці, оскільки кожна військова частина має медичний пункт, де бійці можуть отримувати лікування.

Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

У будинку в Петропавлівській Борщагівці були травмовані військові

Півненко повідомив, що наразі вивчає обставини інциденту та має намір довести розслідування до кінця.

Зараз дивляться

– Ми переглянемо свою історію, подивимося, як це відбувалося, тому що зараз із нашими військовослужбовцями працюють представники ДБР. Як тільки повністю зберемо інформацію, проведемо службове розслідування і вживатимемо заходів, щоб, якщо тут є порушення, такого більше не було, – зазначив командувач Нацгвардії.

Він пояснив, що жінка, яка прибула на місце подій, мала конкретну мету. За його словами, наразі потрібно з’ясувати, чи намагалася вона звільнити лише одну людину, чи планувала ширші дії.

– Ми маємо встановити, чи намагалася вона шахрайським шляхом забрати особу, яка самовільно залишила військову частину, яка раніше працювала зі зброєю. До речі, її чоловік також самовільно залишив військову частину, – розповів командувач НГУ.

Говорячи про інших людей, які зібралися біля будівлі, Півненко зазначив, що серед них були особи у стані алкогольного сп’яніння. Він припустив, що учасники подій могли керуватися різними мотивами.

– Хтось просто хайпував, хтось хотів вчинити певні дії. Ми бачимо, що це певна категорія осіб, яка постійно підриває авторитет держави та нашу цілісність, шкодить країні. Тому це комплексне питання, і ми досліджуємо його разом зі Службою безпеки та всіма правоохоронними органами”, – резюмував командувач Нацгвардії.

Що відомо про події у Петропавлівській Борщагівці

Увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Причиною стали повідомлення в соціальних мережах про ймовірне утримання чоловіків, які самовільно залишили військові частини, у підвалі цієї будівлі.

У 1 корпусі НГУ Азов прокоментували заворушення біля будинку з військовослужбовцями Національної гвардії на Київщині. Там заявили, що в пункті дислокації перебували мобілізовані та військовослужбовці, затримані після вчинення СЗЧ.

Вони очікували на розподіл до військових частин і подальше проходження служби.

Натовп, який зібрався біля будинку, розтрощив автобус Національної гвардії. Пізно ввечері для врегулювання ситуації на місце прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Журналісти Слідство.Інфо повідомили, що інформацію про нібито незаконне утримання військових у Петропавлівській Борщагівці поширила жінка, яка представилася власницею компанії Мед-престиж.

Ця приватна швидка допомога не працює з 2023 року. Слідство.Інфо також встановило особу жінки, яка називала себе лікаркою. Її звати Валентина Молода, вона є власницею клініки пластичної та естетичної хірургії.

Фото: Олександр Півненко

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