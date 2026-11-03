У Києві в районах, де зафіксували найгострішу ситуацію з відсутністю електропостачання, розгортають пункти обігріву, де люди зможуть зарядити мобільні телефони та інші пристрої, а також випити гарячого чаю.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Києві розгортають пункти обігріву

У тих районах Києва, де спостерігається найгостріша ситуація з відсутністю світла, розпочинають розгортання пунктів обігріву для населення. Там кияни та гості столиці матимуть змогу зарядити телефони, інші електронні пристрої та випити гарячого чаю.

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За словами Кличка, у Києві виникли значні перебої з постачанням води та електрики, а також у русі громадського електротранспорту через масовані атаки РФ на енергоструктуру.

Мер столиці наголосив, що ситуація з електропостачанням у Києві є надзвичайно складною, оскільки ворог цілеспрямовано продовжує нищити єдину енергосистему України.

Зокрема, руйнувань зазнали як об’єкти генерації, так і мережі передачі електроенергії по всій країні. Внаслідок атак останніх днів пошкоджено об’єкти київського регіонального енерговузла.

Аварійна ситуація в енергосистемі безпосередньо вплинула на роботу комунальної інфраструктури столиці.

У місті зафіксовано перебої з постачанням води. Фахівці Київводоканалу вживають всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати напругу в системі та якнайшвидше відновити водопостачання.

У НЕК Укренерго заявили про запровадження екстрених відключень світла в Києві. Наразі енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути електропостачання для населення.

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