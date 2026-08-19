Головним завданням нового міністра оборони Євгенія Хмари є налаштування систем оборони, виробництва, закупівель і постачання у військо таким чином, щоб Сили оборони могли відбивати атаки Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 19 серпня.

Зеленський назвав головне завдання Хмари

Президент відзначив хорошу взаємодію міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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– Вже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це, – сказав президент.

За словами Зеленського, в нинішніх умовах Міноборони має налаштувати системи оборони, виробництва, закупівель і постачання у війська так, щоб українські військові отримували все необхідне для відбиття російських ударів, утримання позицій і проведення активних дій.

– Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все, все необхідне для відбиття російських ударів, для отримання позицій на фронті, для активних дій наших, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Міністерство оборони має забезпечити завдання відчутних ударів по Росії у відповідь на її терор і війну проти України.

Президент заявив, що очікує розширення застосування українських далекобійних ударів.

– Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших дипстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба, – сказав Зеленський.

Президент очікує, що разом із партнерами Міністерство оборони посилить можливості українських оборонних і наступальних операцій.

– Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені і будемо впевнені у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо, – наголосив президент.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

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