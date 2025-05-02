Війна РФ проти України не завершиться найближчим часом, потрібен компроміс – Венс
Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс висловив сумніви щодо швидкого завершення повномасштабної війни Росії проти України.
США висловлюють сумніви щодо швидкого завершення війни
В інтерв’ю телеканалу Fox News, він заявив, що конфлікт, який триває вже понад три роки, не має передумов для швидкого врегулювання.
– Це не закінчиться найближчим часом, – заявив Венс, додавши, що США намагаються сприяти пошуку компромісу між сторонами конфлікту.
Він наголосив, що питання завершення війни залишається за Росією та Україною.
За словами Венса, українське обурення агресією РФ є зрозумілим, однак він поставив під сумнів доцільність подальших втрат.
– Так, звичайно, українці обурені тим, що до них вторглися. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів за кілька кілометрів території тим чи іншим чином? – додав він.
Попри песимізм щодо строків завершення бойових дій, Венс висловив обережний оптимізм щодо потенційних переговорів.
– Важко сказати, що я впевнений. Рішення приймати Росії і Україні. Ми лише залучаємо їх до розмови. Ми зараз у тому місці, коли треба сказати досить загибелям тисяч і тисяч молодих людей, – зауважив віцепрезидент США.
Як повідомлялося, упродовж останніх тижнів адміністрація Трампа активізувала зусилля з просування мирного врегулювання.
За інформацією ЗМІ, США вже підготували остаточну пропозицію, що передбачає, зокрема, визнання російського контролю над Кримом та пом’якшення санкцій проти Москви.
У свою чергу, агентство Reuters повідомило, що ознайомилося з текстом мирних ініціатив, які українські та європейські офіційні особи передали американській стороні під час зустрічей у Лондоні.