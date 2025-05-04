Шольц виступив з останньою промовою в ролі канцлера та згадав про Україну

Олаф Шольц 3 травня виголосив свою останню промову як федеральний канцлер Німеччини, пов’язавши її з темою війни Росії проти України.

Шольц виступив з прощальною промовою

Як повідомляє DW, виступ відбувся під час пам’ятної церемонії з нагоди 80-річчя завершення війни в Європі та визволення нацистських концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнґамме.

Політик нагадав про історичну відповідальність Німеччини, підкресливши, що “один із найважливіших уроків із війни, розв’язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків — це наше глибоке переконання у тому, що наш континент, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому”.

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У промові він також згадав про війну в Україні та агресію Росії.

За словами Шольца, “російський диктатор Володимир Путін знову приніс війну в Європу”, і це — те, “з чим ми не повинні й не будемо миритися”.

Канцлер заявив, що Європа уособлює свободу, демократію та верховенство права, і вона є “противагою кривавим жахіттям війни”. На його думку, такі цінності несумісні з військовим імперіалізмом і порушенням міжнародного права.

– Тож не дивно, що автократи, екстремісти і популісти по всьому світу, зокрема в наших власних країнах, атакують і прагнуть зруйнувати цю мирну й об’єднану Європу, — наголосив він.

Хто стане наступним канцлером Німеччини

У 2025 році відбулися парламентські вибори, на яких переміг консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом.

Вже 5 травня очікується підписання коаліційної угоди з Соціал-демократичною партією (СДПН), а 6 травня Бундестаг обере Мерца новим канцлером Німеччини.

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