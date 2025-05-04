Шольц выступил с последней речью в роли канцлера и вспомнил об Украине

Олаф Шольц 3 мая произнес свою последнюю речь в качестве федерального канцлера Германии, связав ее с темой войны России против Украины.

Шольц выступил с прощальной речью

Как сообщает DW, выступление состоялось во время памятной церемонии по случаю 80-летия завершения войны в Европе и освобождения нацистских концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.

Политик напомнил об исторической ответственности Германии, подчеркнув, что “один из важнейших уроков из войны, развязанной немцами, из нацистского режима террора, из убийства миллионов невинных женщин, детей и мужчин — это наше глубокое убеждение в том, что наш континент, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом”.

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В речи он также упомянул о войне в Украине и агрессии России.

По словам Шольца, “российский диктатор Владимир Путин снова принес войну в Европу”, и это то, “с чем мы не должны и не будем мириться”.

Канцлер заявил, что Европа олицетворяет свободу, демократию и верховенство права, и она является “противовесом кровавым ужасам войны”.

По его мнению, такие ценности несовместимы с военным империализмом и нарушением международного права.

— Неудивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в частности в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу, — подчеркнул он.

Кто станет следующим канцлером Германии

В 2025 году состоялись парламентские выборы, на которых победил консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом.

Уже 5 мая ожидается подписание коалиционного соглашения с Социал-демократической партией (СДПГ), а 6 мая Бундестаг изберет Мерца новым канцлером Германии.

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