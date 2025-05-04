Трамп не буде балотуватися в президенти втретє і підтримає наступника-республіканця

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру брати участь у виборах глави держави у 2028 році. Водночас він не виключає можливості підтримати одного з провідних представників своєї адміністрації на виборах 2028 року.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу NBC News.

Трамп заявив, що буде президентом два терміни

Я буду президентом вісім років, я буду президентом два терміни. Я завжди вважав це дуже важливим, – зазначив Трамп.

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Лідер США додав, що деякі високопосадовці, які працюють в його уряді, є “зірками, що сходять” Республіканської партії. Когось із них він, імовірно, підтримає у наступній виборчій кампанії.

Багато людей продають капелюх 2028 року. Але це не те, чого я прагну. Я хочу провести чотири чудових роки та передати його комусь, в ідеалі – великому республіканцю, – сказав він.

Серед можливих кандидатів Трамп згадав віцепрезидента США Джей Ді Венса, а також державного секретаря США Марко Рубіо.

Цілком можливо. Я думаю, що він (Венс – ред.) фантастичний, блискучий хлопець. Марко чудовий. Є багато таких чудових, – заявив Трамп.

Трамп не виключав участі у виборах президента

Раніше Дональд Трамп не відкидав ймовірності участі у виборах на третій термін. Зокрема, він натякав, що “є методи”, які це дозволяють.

Ба більше, кампанія Трампа запустила продаж мерчу з написом Trump 2028, попри чинну норму Конституції США, яка обмежує повноваження президента двома чотирирічними термінами.

28 квітня в інтерв’ю The Atlantic Трамп зазначив, що не планує висувати свою кандидатуру на президентських виборах 2028 року.

Ця позиція узгоджується з 22 поправкою до Конституції США, яка забороняє одній особі обіймати президентську посаду більше ніж двічі.

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