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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Трамп наказав знову відкрити в’язницю Алькатрас через 60 років простою

Алькатрас Alcatraz
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп наказав знову відкрити федеральну в’язницю Алькатрас – історичну в’язницю на узбережжі Сан-Франциско, яку закрили понад 60 років тому.

Про це пише видання The Hill.

Відкриття в’язниці Алькатрас

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що Америка занадто довго страждала від жорстоких злочинців, покидьків суспільства, які ніколи не принесуть нічого, крім нещастя і страждань.

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– Коли ми були більш серйозною нацією, в минулому, ми без вагань замикали найнебезпечніших злочинців і тримали їх якомога далі від тих, кому вони могли завдати шкоди. Ми більше не будемо терпіти цих серійних злочинців, які поширюють бруд, кровопролиття і хаос на наших вулицях, – наголосив Трамп у своєму дописі.

Саме тому Дональд Трамп доручив Бюро в’язниць, разом із Міністерством юстиції, ФБР та Національною безпекою, знову відкрити в’язницю Алькатрас, яку перебудують та розширять. У в’язниці Алькатрас будуть утримувати найжорстокіших злочинців Америки.

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Дональд Трамп

Що відомо про в’язницю Алькатрас

Alcatraz Алькатрас

Getty Images

В’язниця-форт знаходиться на острові Алькатрас, за дві милі від берега. У 1850 році за указом президента США на острові почали будівництво форту для захисту затоки внаслідок “золотої лихоманки”

Федеральна в’язниця на Алькатрасі функціонувала з 1934 по 1963 роки. Там утримували американського гангстера Аль Капоне і Джорджа Келлі на прізвисько Кулемет, який займався викраданнями людей, розбійними нападами.

У своєму дописі Трамп заявив, що повторне відкриття Алькатрасу слугуватиме символом закону, порядку і справедливості.

Бюро в’язниць зазначає, що в’язницю Алькатрас закрили через значні витрати.

За оцінками, $3-5 млн було потрібно тільки на реставраційні та ремонтні роботи, щоб в’язниця залишалася відкритою. Ця цифра не включає щоденні операційні витрати – Алькатрас був майже втричі дорожчим в експлуатації, ніж будь-яка інша федеральна в’язниця.

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Дональд Трамп

Джерело: The Hill
В'язниця, Дональд Трамп, Сан-Франциско, США
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