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У Лондоні українські військові взяли участь у параді до 80-ї річниці завершення Другої світової

ЗСУ на параді в Лондоні з нагоди 80-річчя Дня Перемоги
Фото: Getty Images

Українські військові долучилися до параду у Великій Британії з нагоди 80-річчя Дня перемоги в Європі, який відбувся 5 травня в центрі Лондона.

Про це пише Kyiv Post.

Українські військові приєдналися до параду в Лондоні

День перемоги у Другій світовій війні в більшості європейських країн відзначають 8 травня, на відміну від Росії, де святкують 9 травня – за радянською традицією.

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Парад 5 травня став частиною чотириденної програми пам’ятних заходів у Великій Британії. Україну представила група з 11 військових, які зараз проходять навчання в рамках британської програми Інтерфлекс. Очолив українську делегацію військовий із прапором України.

Зазначається, що багато людей зібралися на вулицях Лондона, щоб побачити ходу британських військових, українців та інших союзників. Вони пройшли повз Букінгемський палац, де за парадом спостерігала королівська родина.

Під час маршу над присутніми пролітали сучасні бойові літаки та авіація часів Другої світової війни.

У британському Міноборони заявили, що присутність українських військових символізує продовження боротьби “за свободу проти неспровокованого, незаконного вторгнення Росії”.

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Джерело: Kyiv Post

військові, Велика Британія, День перемоги над нацизмом, Україна
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