В Лондоне украинские военные приняли участие в параде к 80-й годовщине окончания Второй мировой

Украинские военные присоединились к параду в Великобритании по случаю 80-летия Дня победы в Европе, который состоялся 5 мая в центре Лондона.

Об этом пишет Kyiv Post.

Украинские военные присоединились к параду в Лондоне

День победы во Второй мировой войне в большинстве европейских стран отмечают 8 мая, в отличие от России, где празднуют 9 мая — по советской традиции.

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Парад 5 мая стал частью четырехдневной программы памятных мероприятий в Великобритании. Украину представила группа из 11 военных, которые сейчас проходят обучение в рамках британской программы Интерфлекс. Возглавил украинскую делегацию военный с флагом Украины.

Отмечается, что много людей собрались на улицах Лондона, чтобы увидеть шествие британских военных, украинцев и других союзников. Они прошли мимо Букингемского дворца, где за парадом наблюдала королевская семья.

Во время марша над собравшимися пролетали современные боевые самолеты и авиация времен Второй мировой войны.

В британском Минобороны заявили, что присутствие украинских военных символизирует продолжение борьбы “за свободу против неспровоцированного, незаконного вторжения России”.

Источник: Kyiv Post

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