Замість Волца: Трамп назвав фаворита на посаду радника з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп розглядає старшого радника своєї адміністрації Стівена Міллера як головного претендента на посаду радника з національної безпеки після нещодавнього звільнення Майка Волца.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Стівен Міллер може стати новим радником Трампа з нацбезпеки

У розмові з журналістами на борту президентського літака Air Force One глава держави підтвердив, що Міллер є його фаворитом на цю ключову посаду.

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Раніше Трамп тимчасово призначив держсекретаря Марко Рубіо виконувати обов’язки радника з нацбезпеки, однак повідомив, що остаточне призначення очікується протягом шести місяців.

За його словами, кандидатура Міллера є однією з найімовірніших.

– Я думаю, що він ніби опосередковано вже має таку роботу. Тому що він має багато чого сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації, Стівене, – заявив Трамп.

Хто такий Стівен Міллер

Стівен Міллер, якому нині 39 років, давно є впливовою фігурою в команді Трампа.

Він входить до числа його найближчих політичних радників ще з кампанії 2016 року.

Міллер брав активну участь у написанні промов для Трампа та відомий як один із головних архітекторів жорсткої антиміграційної політики Білого дому.

Його пов’язують із ініціативами щодо заборони на поїздки для мусульман, обмеженнями для біженців, а також розділенням дітей мігрантів на кордоні.

Також повідомлялось, що він блокував публікацію урядових досліджень, які свідчили про позитивний вплив біженців на економіку США.

Що передувало

На початку травня Трамп звільнив Майка Волца з посади радника з нацбезпеки.

Це рішення збіглося зі скандалом навколо витоку інформації в зашифрованому чаті, де Волц випадково додав журналіста до розмови, в якій ішлося про потенційні удари по Ємену.

За даними ЗМІ, Волц може бути призначений послом США в ООН. Його заступник Алекс Вонг також розглядає можливість звільнення.

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