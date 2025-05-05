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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Замість Волца: Трамп назвав фаворита на посаду радника з нацбезпеки

Стівен Міллер
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп розглядає старшого радника своєї адміністрації Стівена Міллера як головного претендента на посаду радника з національної безпеки після нещодавнього звільнення Майка Волца.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Стівен Міллер може стати новим радником Трампа з нацбезпеки

У розмові з журналістами на борту президентського літака Air Force One глава держави підтвердив, що Міллер є його фаворитом на цю ключову посаду.

Зараз дивляться

Раніше Трамп тимчасово призначив держсекретаря Марко Рубіо виконувати обов’язки радника з нацбезпеки, однак повідомив, що остаточне призначення очікується протягом шести місяців.

За його словами, кандидатура Міллера є однією з найімовірніших.

– Я думаю, що він ніби опосередковано вже має таку роботу. Тому що він має багато чого сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації, Стівене, – заявив Трамп.

Хто такий Стівен Міллер

Стівен Міллер, якому нині 39 років, давно є впливовою фігурою в команді Трампа.

Він входить до числа його найближчих політичних радників ще з кампанії 2016 року.

Міллер брав активну участь у написанні промов для Трампа та відомий як один із головних архітекторів жорсткої антиміграційної політики Білого дому.

Його пов’язують із ініціативами щодо заборони на поїздки для мусульман, обмеженнями для біженців, а також розділенням дітей мігрантів на кордоні.

Також повідомлялось, що він блокував публікацію урядових досліджень, які свідчили про позитивний вплив біженців на економіку США.

Трамп розглядає Стівена Міллера на посаду радника з нацбезпеки після звільнення Волца Фото 1

Фото: Getty images

Що передувало

На початку травня Трамп звільнив Майка Волца з посади радника з нацбезпеки.

Це рішення збіглося зі скандалом навколо витоку інформації в зашифрованому чаті, де Волц випадково додав журналіста до розмови, в якій ішлося про потенційні удари по Ємену.

За даними ЗМІ, Волц може бути призначений послом США в ООН. Його заступник Алекс Вонг також розглядає можливість звільнення.

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