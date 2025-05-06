Україна хоче заморозити війну на поточній лінії фронту і створити демілітаризовану зону – Келлог

Українська сторона хоче заморозити повномасштабну війну з Росією на поточній лінії фронту і створити демілітаризовану зону на 30 км.

Про це заявив спеціальний представник президента США Кіт Келлог в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Келлог про припинення вогню в Україні

– Українці хочуть заморожування та припинення вогню за поточними лініями. Потім вони хочуть встановити демілітаризовану зону, – сказав Келлог.

За його словами, Сили оборони України можуть відійти на 15 км, а російські окупанти зроблять аналогічний крок.

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Келлог зазначив, що таким чином вийде демілітаризована зона на 30 км, за якою можна спостерігати.

Водночас спецпредставник президента США стверджує, що українська сторона наполягає на запровадженні щонайменше 30-денного припинення вогню з можливістю продовження.

На думку Келлога, американський президент Дональд Трамп може забезпечити дотримання перемир’я в Україні, якщо Російська Федерація на нього погодиться.

Джерело: NOELREPORTS

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