РФ просить забагато на переговорах щодо війни в Україні – Венс

Російська Федерація у переговорах просить про поступки для завершення повномасштабної війни проти України. Проте росіяни просять забагато, вважають у Білому домі.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської конференції.

Венс про вимоги РФ у переговорах з Україною

На думку американського віцепрезидента, війна Росії проти України триває занадто довго. Він звернув увагу, що багато людей загинули з обох сторін.

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Як зазначив Венс, у Білому домі вважають нібито абсурдним те, що Росія та Україна не ведуть конструктивні переговори про те, що потрібно для завершення війни.

Говорячи про стратегію американського президента Дональда Трампа, Венс сказав, що США не погоджуються з російським виправданням війни.

Віцепрезидент США стверджує, що як він, так і Трамп критикують повномасштабний напад на Україну.

На його думку, росіяни не зацікавлені у завершенні війни.

– Зараз вони просять певних поступок для завершення конфлікту. Ми думаємо, вони просять забагато. Українці – інша сторона. Ми маємо спитати, що потрібно українцям для успішного завершення конфлікту, – сказав Венс.

Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів і зробити кроки зі встановлення миру зі США, якщо на відповідні кроки піде Росія.

Джерело : White House

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