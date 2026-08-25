Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра після рішення суду заявила, що намагатиметься зібрати необхідні 20 млн грн застави.

Мудра після запобіжного заходу про заставу у 20 млн грн

Після рішення суду колишня заступниця керівника ОП оцінила спроможності внести заставу, яку визначив їй суд.

На запитання, чи має вона 20 млн грн для внесення застави, Ірина Мудра відповіла, що частково має власні кошти, а також розраховує на знайомих і друзів.

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– В мене є багато друзів і багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час в мене достатньо контактів зібралося, – сказала вона.

Адвокати наразі оцінюють юридичні підстави рішення суду і, за необхідності, оскаржуватимуть його, додала вона.

Прокурор наполягав на триманні Мудрої під вартою або заставі у 150 млн грн, посилаючись на ризик її можливого переховування.

Нагадаємо, що 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою у 20 млн грн.

НАБУ і САП підозрюють її в участі у злочинній організації. За даними слідства, учасники схеми мали намір заволодіти двома підприємствами та будівлею в центрі Києва, використовуючи підроблені документи.

Антикорупційні органи вважають, що Ірина Мудра, яка на той момент обіймала посаду заступниці керівника Офісу президента, могла сприяти реалізації цього плану.

Окремо слідство згадує фінансові операції на 150 млн грн. За версією правоохоронців, ці кошти нібито планували використати для внесення застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, який є фігурантом справи Мідас.

Сама Мудра відкидає висунуті проти неї звинувачення. Вона заявила, що не давала жодних вказівок щодо підроблення документів, втручання в державні реєстри чи сприяння захопленню підприємств.

Також колишня посадовиця заперечила версію слідства про нібито отримані від Максима Микитася $4 млн. За її словами, жодних коштів від нього вона не отримувала.

Звинувачення висунуті у рамках спецоперації НАБУ та САП Форест Гамп.

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