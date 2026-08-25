Атака на ТРЦ на Дніпропетровщині: спалахнули пожежі, пошкоджена вантажівка
У ніч проти 25 серпня російські війська атакували торговельно-розважальний центр у Слобожанському Дніпровського району.
Про наслідки атаки повідомили у ДСНС.
Атака на ТРЦ на Дніпропетровщині 25 серпня: що відомо
Внаслідок російської атаки пожежі спалахнули всередині торговельно-розважального центру та на території поряд із ним. Рятувальники ліквідували займання.
У ДСНС повідомили, що внаслідок удару пошкоджене внутрішнє оздоблення ТРЦ та вантажний автомобіль.
Кореспондент Суспільного з місця події повідомив, що пожежа виникла й на автостоянці поблизу торговельного комплексу. Там горіли дерев’яні піддони, вогонь пошкодив причіп вантажівки.
Охоронець автостоянки Валентин розповів, що після першого вибуху водії почали вивозити вантажівки з території.
— Десь після першої години ночі це сталося. Вибух, вогонь, пожежа. Приїхала поліція, сказали, щоб фури виганяли, — розповів він.
За його словами, приблизно через п’ять хвилин стався ще один удар, а на територію автостоянки залетів уламок. Після цього загорілися піддони та причіп.
За даними ДСНС, інформація про постраждалих унаслідок атаки не надходила.
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