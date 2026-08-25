У ніч проти 25 серпня російські війська атакували торговельно-розважальний центр у Слобожанському Дніпровського району.

Про наслідки атаки повідомили у ДСНС.

Атака на ТРЦ на Дніпропетровщині 25 серпня: що відомо

Внаслідок російської атаки пожежі спалахнули всередині торговельно-розважального центру та на території поряд із ним. Рятувальники ліквідували займання.

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У ДСНС повідомили, що внаслідок удару пошкоджене внутрішнє оздоблення ТРЦ та вантажний автомобіль.

Кореспондент Суспільного з місця події повідомив, що пожежа виникла й на автостоянці поблизу торговельного комплексу. Там горіли дерев’яні піддони, вогонь пошкодив причіп вантажівки.

Охоронець автостоянки Валентин розповів, що після першого вибуху водії почали вивозити вантажівки з території.

— Десь після першої години ночі це сталося. Вибух, вогонь, пожежа. Приїхала поліція, сказали, щоб фури виганяли, — розповів він.

За його словами, приблизно через п’ять хвилин стався ще один удар, а на територію автостоянки залетів уламок. Після цього загорілися піддони та причіп.

За даними ДСНС, інформація про постраждалих унаслідок атаки не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 644-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Суспільне

Фото : ДСНС

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