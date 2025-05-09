Бельгія хоче створити міжнародну коаліцію для збереження заморожених активів РФ

Бельгія готова виступити ініціатором створення міжнародної коаліції з метою збереження заморожених російських активів, якщо санкції Євросоюзу не будуть поновлені цього літа.

Про це в інтерв’ю Euractiv заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

Бельгія розглядає шляхи збереження заморожених активів РФ

Бельгійський кліринговий центр Euroclear зараз зберігає найбільшу частину заморожених російських активів у Європі – понад €180 млрд у вигляді державних і приватних коштів, які були заблоковані після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

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Санкції ЄС, накладені у зв’язку з військовою агресією РФ, мають бути переглянуті до кінця липня. За інформацією дипломатів ЄС, існує ризик, що Угорщина може заблокувати їх поновлення, оскільки рішення потребує одноголосної підтримки всіх 27 країн – членів Євросоюзу.

Прево зазначив, що Бельгія розглядає різні шляхи збереження активів у разі, якщо санкції не будуть продовжені.

– У такому разі необхідно знайти альтернативу, яка дозволить залишити активи замороженими. Це може бути нова міжнародна правова ініціатива, яка зобов’яже утримувати ці кошти в Euroclear, або національне рішення бельгійського парламенту, – сказав міністр.

Він наголосив, що Бельгія не хоче діяти самостійно у цьому питанні.

– Ми не можемо взяти на себе всі ризики – ані юридичні, ані фінансові. Необхідно колективне рішення. Ми прагнемо створити “коаліцію охочих” – цього разу, щоб утримати російські активи замороженими, – наголосив Прево.

Бельгійський уряд вже працює над юридичним аналізом ситуації, адже можливі судові позови з боку Росії, якщо дії будуть сприйняті як такі, що суперечать міжнародному праву.

– Ми не хочемо залишатися самі з підтримкою ЄС лише на словах. Потрібні чіткі письмові зобов’язання від інших країн – не лише членів ЄС, а також, можливо, Великої Британії, Канади та інших союзників,- пояснив глава МЗС.

ЄС не зніме санкції з РФ під тиском США

На запитання, чи може Євросоюз зняти санкції під тиском США, Прево відповів: Не думаю. Хіба що це буде частина узгодженого мирного процесу з погодженням усіх сторін. Якщо ж хтось просто зателефонує і попросить – однозначно ні.

Щодо перспективи використання заморожених російських активів на підтримку України, Бельгія займає виважену позицію, адже саме на її території зберігається більша частина цих коштів.

– Чесно кажучи, наш перший пріоритет – утримати активи в замороженому стані. Найпростіший шлях – це одностайне затвердження 17-го пакету санкцій. Але ми розуміємо ризик: одна-дві країни можуть зірвати це рішення, – зазначив міністр.

Нагадаємо, за інформацією анонімних джерел серед дипломатів ЄС, Угорщина не заперечуватиме проти ухвалення 17-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Офіційно нові обмеження можуть затвердити у травні 2025 року.

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