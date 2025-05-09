Міністри ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Глави МЗС європейських країн і керівництво ЄС висловили політичну підтримку запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала зустріч міністрів у Львові, де зібралися 35 делегацій та представників Ради Європи.

– Важливий сигнал — це заснування трибуналу за злочин агресії. Це означає, що ніхто не лишиться непокараним за злочини, які він вчинив. Навіть лідери, які вирішили відправити своїх солдатів, щоби ті вчиняли усі ті воєнні злочини, які ми тут бачимо, — заявила віцепрезидентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Засідання у Люксембурзі 13-14 травня

У Люксембурзі 13–14 травня відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи, де очікується формалізація наступного кроку у створенні Спеціального трибуналу проти військово-політичного керівництва Росії за вторгнення в Україну, йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі міністрів у Львові, яку опублікувало українське МЗС.

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До того ж у заяві вітається завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

Нагадаємо, що раніше в Офісі президента повідомляли, що над створенням трибуналу працювали понад 40 країн, робота групи завершилась у березні 2025 року. Прогнозують, що трибунал розпочнеться у 2026 році, підготовку на рівні Ради Європи почнуть вже цього місяця.

Суд у Гаазі видав уже шість ордерів на арешт військово-політичного керівництва РФ, проте не може засуджувати кремлівських чиновників, бо Москва не підписувала Римський статут. Для цього західні союзники України говорили про потребу створити окремий незалежний трибунал.

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