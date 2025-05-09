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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

ЄС готує запасні плани у разі продовження блокування вступу України Угорщиною

Кая Каллас
Фото: Depositphotos

Європейський Союз готується до різних варіантів розвитку подій, якщо Угорщина продовжить блокувати вступ України до ЄС.

Про це журналістам заявила верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише Європейська правда.

ЄС розробляє план на випадок вето Угорщини щодо вступу України

За словами Каллас, ЄС переконаний, що двосторонні питання не повинні впливати на вступ України до Євросоюзу. Тому європейські структури вже готуються до можливого вето з боку Угорщини.

Зараз дивляться

– У нас є план Б і план В. Але наш фокус – план А, суть якого – отримати підтримку всіх, – заявила представниця ЄС, нагадавши, що вже ведуться розмови з Будапештом про зняття блокування.

Як зазначила Каллас, Україна виконує свою частину роботи на шляху до Європейського Союзу, але й сам Євросоюз має зробити свою “домашню роботу”.

– І ми працюємо з угорським урядом, – додала вона.

Верховна представниця Євросоюзу також наголосила, що в разі відсутності компромісу ЄС готовий вжити необхідних дій.

– Але якщо це не спрацює – ми вже працюємо над планом Б, але я не буду його розкривати. Ми ще в процесі, – заявила Кая Каллас.

Вона додала, що євроінтеграція України важлива не тільки для самої країни, а й для всього Європейського Союзу.

Нагадаємо, минулого місяця Україна та Угорщина погодилися регулярно проводити консультації з 12 травня. Це може сприяти усуненню занепокоєнь Будапешта і допомогти розблокувати переговори щодо вступу України до ЄС.

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Джерело: Європейська правда
Європейський Союз, ЄС, Кая Каллас, Угорщина, Україна
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