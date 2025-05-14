Джонсон розкритикував Захід за слабку підтримку України під час президентства Байдена

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував те, як Захід допомагав Україні після початку великої війни, коли президентом США був Джо Байден.

Свою думку він висловив на Копенгагенському саміті демократії, пише Politico.

Заходу не вистачило сміливості повністю підтримати Україну за часів Байдена

Джонсон вважає, що за президента США Джо Байдена західні політики намагалися лише не допустити поразки України, але не мали “сміливості” дати все необхідне.

Зараз дивляться

– Але у нас ніколи не вистачало сміливості дати їм те, що їм насправді було потрібно, – сказав експрем’єр.

Натомість він похвалив чинного очільника Білого дому Дональда Трампа за надання зброї Україні ще у 2018 році, попри його останні заяви щодо мирних переговорів із РФ.

Коли експрем’єра Британії запитали про його минулі слова, що Трамп буде “сильним і рішучим” у питанні війни, він сказав, що такі лідери, як Трамп, спочатку слухають багато різних думок, а вже потім приймають рішення.

Він додав, що має певне хвилювання, але не думає, що президент США “інстинктивно дозволить Україні бути розгромленою”.

– Я не думаю, що в нього є політичний простір, щоб це сталося, – зазначив Джонсон.

Водночас він продовжує вважати, що Трамп здатен допомогти встановити мир. На його думку, зараз переговори перебувають на “вирішальному моменті”.

– Поки що на росіян не чинився реальний тиск, і всі це бачать, і я думаю, що зараз у Вашингтоні відбувається те, що люди нарешті усвідомлюють, що Путін не хоче цього (миру – Ред.), – сказав Джонсон.

Колишній прем’єр Британії сказав, що боїться “дуже небезпечного” завершення війни на умовах російського диктатора. За його словами, Москва захоче, щоб Україні більше не давали зброю і щоб вона пообіцяла не вступати в НАТО.

Джонсон назвав такий варіант розвитку подій “цілковитою катастрофою”. Він вважає, що це лише дасть змогу дестабілізувати Україну і може призвести до нової війни.

Джерело : Politico

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.