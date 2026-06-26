Служба безпеки України завдала ударів по військових об’єктах російських військ у тимчасово окупованому Криму. Бійці підрозділу Альфа СБУ уразили два судна військового забезпечення, пором та засоби протиповітряної оборони РФ у районі Керчі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ураження цілей в Керчі

За даними СБУ, безпілотники атакували об’єкти на території суднобудівного заводу Затока. Під удар потрапили кабельні кораблі проєкту 15310 Волга та Вятка, які будували для Міністерства оборони Росії, а також вантажопасажирський пором Петропавловськ.

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Після атаки на суднах спалахнули масштабні пожежі.

Кораблі Волга та Вятка призначені для розгортання російської системи гідроакустичного спостереження Гармонія, яка використовується для підводної розвідки. Також ці судна можуть залучатися для встановлення неконтактних мін та роботи з підводними комунікаціями. Вартість кожного з них оцінюють у сотні мільйонів доларів.

Крім того, дрони СБУ уразили елементи російського зенітного ракетного комплексу С-400, зокрема озброєння та радіолокаційну станцію, які забезпечували прикриття району Керченської протоки.

У Службі безпеки наголосили, що удари по військовій інфраструктурі РФ у Криму спрямовані на послаблення можливостей окупантів використовувати півострів як логістичну та військову базу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : СБУ

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