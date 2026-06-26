Буданов анонсував можливий обмін полоненими найближчими днями
Новий обмін військовополоненими між Україною та Росія може відбутися вже найближчими днями.
Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.
Новий обмін полоненими між Україною та РФ: що відомо
Так, Кирило Буданов заявив під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії, що “дасть Бог, побачите на днях обмін”.
Зазначимо, що про це він сказав після того, як одна зі студенток запитала керівника ОП про те, чи є для нього якісь “червоні лінії” у питаннях обміну.
– Скажіть, будь ласка, а для вас цінність людського життя існує чи ні? – перепитав Буданов.
Студентка відповіла, що людське життя є безцінним, і тоді Буданов продовжив: “А якщо воно безцінне, чи є щось, чим можна знехтувати?”.
Почувши у відповідь “Немає”, він сказав: “Ну от і для мене немає”.
Нагадаємо, 5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців у межах другого етапу обміну в форматі 1000 на 1000.
Попередній обмін полоненими Україна та Росією пройшов 15 травня. Завдяки цьому вдалося повернути додому 205 громадян. Це був перший етап обміну в межах 1000 на 1000.