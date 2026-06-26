Новий обмін військовополоненими між Україною та Росія може відбутися вже найближчими днями.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Новий обмін полоненими між Україною та РФ: що відомо

Так, Кирило Буданов заявив під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії, що “дасть Бог, побачите на днях обмін”.

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Зазначимо, що про це він сказав після того, як одна зі студенток запитала керівника ОП про те, чи є для нього якісь “червоні лінії” у питаннях обміну.

– Скажіть, будь ласка, а для вас цінність людського життя існує чи ні? – перепитав Буданов.

Студентка відповіла, що людське життя є безцінним, і тоді Буданов продовжив: “А якщо воно безцінне, чи є щось, чим можна знехтувати?”.

Почувши у відповідь “Немає”, він сказав: “Ну от і для мене немає”.

Нагадаємо, 5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців у межах другого етапу обміну в форматі 1000 на 1000.

Попередній обмін полоненими Україна та Росією пройшов 15 травня. Завдяки цьому вдалося повернути додому 205 громадян. Це був перший етап обміну в межах 1000 на 1000.

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