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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Трамп планує зателефонувати Путіну та Зеленському 19 травня

Трамп, Путін, Зеленський
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та президентові України Володимиру Зеленському, щоб досягнути припинення вогню.

Про це американський президент написав у соціальній мережі Truth Social.

Розмова Трампа з Путіним і Зеленським

Дональд Трамп заявив, що спочатку проведе телефонну розмову з кремлівським диктатором Путіним у понеділок, 19 травня, о 10:00 ранку.

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За його словами, темою обговорення стане зупинення кривавих боїв.

Після цього Трамп планує провести переговори з президентом України Зеленським, а згодом – знову з ним та членами НАТО.

Трамп висловив сподівання, що цей день буде продуктивним, а також відбудеться припинення вогню.

Президент США сподівається, що врешті завершиться повномасштабна війна Росії проти України, яку він назвав дуже жорстокою і такою, що ніколи не мала відбутися.

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