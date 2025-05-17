Трамп планує зателефонувати Путіну та Зеленському 19 травня

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та президентові України Володимиру Зеленському, щоб досягнути припинення вогню.

Про це американський президент написав у соціальній мережі Truth Social.

Розмова Трампа з Путіним і Зеленським

Дональд Трамп заявив, що спочатку проведе телефонну розмову з кремлівським диктатором Путіним у понеділок, 19 травня, о 10:00 ранку.

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За його словами, темою обговорення стане зупинення кривавих боїв.

Після цього Трамп планує провести переговори з президентом України Зеленським, а згодом – знову з ним та членами НАТО.

Трамп висловив сподівання, що цей день буде продуктивним, а також відбудеться припинення вогню.

Президент США сподівається, що врешті завершиться повномасштабна війна Росії проти України, яку він назвав дуже жорстокою і такою, що ніколи не мала відбутися.

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