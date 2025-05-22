Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права вчити іноземців – виш назвав це помстою

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) у своїй офіційній заяві підтвердило, що за розпорядженням міністра Крісті Ноем припиняється сертифікація програми Гарвардського університету для іноземних студентів і учасників обміну (SEVP).

Гарвард не має права зараховувати та навчати іноземців

У заяві повторюється теза адміністрації Трампа про те, що “Гарвард вважається відповідальним за співпрацю з Комуністичною партією Китаю, заохочення насильства, антисемітизму та поведінки, що підтримує тероризм з боку студентів на території кампусу”.

У документі вказано, що Гарвард більше не має права зараховувати іноземних студентів, а ті, хто вже навчається, повинні або перевестись до іншого вишу, або втратити свій легальний статус у США.

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– Керівництво Гарварду створило небезпечне середовище в кампусі, дозволяючи антиамериканським активістам та активістам, що розпалюють ворожнечу, переслідувати й фізично нападати на людей. Мова йде зокрема про єврейських студентів, – йдеться у заяві.

Зазначається, керівництво вишу створило середовище, яке заважало освітньому процесу, “що раніше користувався повагою у всьому світі”.

Міністерство внутрішньої безпеки уточнило, що багато хто з цих активістів є іноземними студентами.

16 квітня 2025 року міністр Крісті Ноем офіційно вимагала від Гарварду надати інформацію щодо протиправної діяльності іноземних студентів на території кампусу. Міністерство попередило, що відмова виконати цей запит призведе до припинення дії програми SEVP.

Ці події стали продовженням попередніх заходів: у квітні DHS скасувало гранти на суму $2,7 млн для Гарвардського університету.

У міністерстві наголосили, що Гарвард “зухвало відмовився” надати інформацію й проігнорував подальші звернення Управління юридичного радника міністерства.

Таким чином, зазначається у заяві, Ноем реалізувала обіцянку “захистити студентів та заборонити прихильникам терористів користуватися перевагами з боку уряду США”.

У Гарварді назвали дії DHS незаконною помстою

Гарвардський університет назвав рішення Міністерства внутрішньої безпеки США щодо позбавлення його права приймати іноземних студентів “незаконним” та таким, що несе серйозну загрозу.

– Дії уряду є незаконними. Ми повністю віддані тому, щоб і надалі приймати студентів і науковців з понад 140 країн, які збагачують життя нашого університету. Цей акт помсти може завдати серйозної шкоди як спільноті Гарварду, так і нашій країні, та підірвати академічну та дослідницьку місію університету, – наголошується у заяві вишу.

Як зазначає The Guardian, це рішення DHS є серйозною ескалацією в кампанії адміністрації Дональда Трампа проти Гарварду – одного з провідних університетів Ліги плюща, який неодноразово ставав мішенню для критики з боку президента.

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