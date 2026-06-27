Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 висловив невдоволення Володимиром Путіним та допустив можливість відмови від так званих анкориджських домовленостей. Йдеться про вимоги РФ щодо контролю над українським Донбасом у межах будь-якої мирної угоди.

Про це повідомляє видання Axios.

Трамп може відмовитися від вимог щодо Донбасу

Президент США Дональд Трамп, який зустрівся із Володимиром Зеленським на саміті G7, а до цього розмовляв із Путіним, заявив, що Україна зараз “демонструє доволі хороші результати” у війні.

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Двоє чиновників, які були присутні на саміті, повідомили, що Трамп розчарований у діях російського президента і дав зрозуміти, що може відмовитися від домовленостей, яких вони досягли в Анкориджі.

Відповідно до цих домовленостей американський президент нібито погоджувався з вимогою Путіна щодо контролю над усім Донбасом в рамках будь-якої мирної угоди.

– Трамп скептично ставився до всього, що стосується Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він справді щось зробить у цьому напрямку, – повідомив Axios один із чиновників.

Так звані Анкориджські домовленості – термін, який використовували російські офіційні особи для опису нібито угоди зі США, досягнутої під час зустрічі лідерів на Алясці у серпні 2025 року.

Вона нібито передбачала тиск на Україну з вимогою вивести війська з території Донбасу, яку Росія не змогла повністю захопити, і лише після цього – укладення мирної угоди.

Попри регулярні згадки з боку Росії про “Анкориджські домовленості” як умову переговорів, державний секретар Марко Рубіо нещодавно заявив, що жодних реальних домовленостей в Анкориджі досягнуто не було, а йшлося лише про “висунення пропозицій”.

Як розвивалися переговори після саміту на Алясці

Нагадаємо, 16 серпня 2025 року президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели зустріч на Алясці.

За підсумками саміту Трамп заявив, що жодних угод сторони не підписали, однак назвав переговори “дуже продуктивними”.

Тоді під час спільної пресконференції Путін знову повторив ключові кремлівські наративи, які лунали від початку повномасштабної війни.

Зокрема, він говорив про “корінні першопричини кризи” та необхідність врахування “усіх занепокоєнь Росії”.

Згодом США підготували мирний план для України та Росії, який складався з 28 пунктів.

Документ передбачав, що Київ має відмовитися від Донбасу, обмежити чисельність своїх Збройних сил і погодитися ніколи не вступати до НАТО.

В оновленій версії мирного плану Україна відмовилася від зобов’язань, які передбачали відведення військ із Донбасу та відмову від членства в НАТО.

У березні Володимир Зеленський заявив, що США готові надати Україні гарантії безпеки, які мають унеможливити новий напад Росії, але лише в обмін на відмову від Донбасу та вступу до НАТО.

У червні стало відомо, що Україна заручилася підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа для проведення кампанії, спрямованої на примушення Росії до змістовних переговорів щодо завершення повномасштабної війни.

Фото: Володимир Зеленський

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