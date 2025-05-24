ЄС розглядає відключення 20 банків РФ від SWIFT і зниження “стелі” цін на нафту

Європейський Союз розробляє новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, який має посилити тиск на РФ і змусити її припинити війну проти України. Під нові обмеження можуть потрапити банківська система і газопровід Північний потік.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Що може увійти до 18-го пакету санкцій проти РФ

Як повідомляють джерела, обізнані із ситуацією, Єврокомісія обговорює плани щодо санкцій із країнами ЄС. Конкретних термінів можливих обмежень поки що не визначено.

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Оскільки санкції вимагають одностайної підтримки всіх членів Євросоюзу, їхній вміст іще може змінитися до моменту офіційного ухвалення.

Так, із головного 18-й пакет санкцій може передбачати:

відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT;

офіційну заборону газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2;

обмеження нових фінансових операцій для низки банків;

введення торгових обмежень на €2,5 млрд;

зниження цінового ліміту на експорт російської нафти з нинішніх $60 до приблизно $45 за барель. Цей крок, імовірно, потребуватиме підтримки з боку США.

Зазначається, що фінансові та торговельні обмеження мають скоротити доходи Росії та ускладнити отримання технологій для виготовлення зброї.

За даними Bloomberg, однією з головних ідей нового пакета санкцій є заборона газопроводів Північний потік. Ці санкції підкріплять позицію ЄС, який не хоче повертатися до російських трубопровідних потоків.

Заборона також допоможе Берліну уникнути тиску з боку США чи Росії. Тому, цю ідею активно підтримує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Окремо Євросоюз планує поступово відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року.

Як повідомляють джерела, ЄС у новому, 18-му пакеті санкцій проти Росії може посилити тиск на так званий тіньовий флот російських танкерів, які перевозять нафту в обхід обмежень.

Також розглядаються нові санкції проти банків і фондів, які можуть підтримувати війну, зокрема російського фонду прямих інвестицій.

Окремо планують захистити європейські компанії від можливих арбітражних спорів за інвестиційними угодами.

Джерело : Bloomberg

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