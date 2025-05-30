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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Глава МЗС Чехії відповів Келлогу: Де РФ межує з країнами НАТО, війни не ведуться

міністр Ян Ліпавський
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на нещодавню заяву спецпредставника Трампа Кіта Келлога щодо можливості обговорення припинення розширення НАТО на схід.

Глава МЗС Чехії відповів на заяву спецпосланця Трампа

Свою позицію Ліпавський виклав у соцмережі X, підкресливши, що розширення військового блоку, навпаки, сприяє безпеці самої Росії.

– Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війна не ведеться. В інших регіонах – ведеться, – наголосив глава чеського МЗС.

Нагадаємо, Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають занепокоєння Росії щодо розширення Північноатлантичного альянсу “обґрунтованими”, та готові це питання обговорювати.

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За його словами, вступ України до НАТО навіть не розглядається.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна має бути обов’язково присутня на саміті НАТО в Гаазі, інакше це матиме вигляд як “перемога Путіна над НАТО”.

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