Лідер Китаю Сі Цзіньпін усе ще має намір відвідати США у вересні 2026 року, попри нещодавнє загострення та різку промову американського очільника Дональда Трампа.

Так, державний секретар США Марко Рубіо офіційно підтвердив, що підготовка до державного візиту залишається в силі та йде за графіком, пише Bloomberg.

Візит Сі Цзіньпіна до США: що сказав Рубіо

– Ми очікуємо, що візит відбудеться у вересні. Вони продовжують направляти свої делегації для підготовки до візиту. Я не чув нічого, що свідчило б про протилежне, – заявив Марко Рубіо.

Зауважимо, що минулого тижня президент США Дональд Трамп звинуватив китайський уряд у втручанні у вибори в США 2020 року шляхом викрадення 220 млн записів про виборців – ці твердження раніше спростували американські розвідувальні служби. Коли в неділю ввечері у Трампа запитали, чи будуть наслідки за нібито вчинені Пекіном дії, він відповів журналістам: “Побачимо. Ми поговоримо з ними”.

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Трамп висунув ці звинувачення за кілька місяців до запланованого візиту китайського лідера до США, який є частиною ширших зусиль зі стабілізації відносин та збереження торговельного перемир’я, укладеного торік.

Ця поїздка є другою з потенційно чотирьох зустрічей між цими двома лідерами цього року після гучного візиту Трампа до Пекіна в травні.

Напередодні поїздки Сі між найбільшими економіками світу виникають нові напруження щодо віз та штучного інтелекту. Трамп відновив 90-денне обмеження на видання віз китайським журналістам, якого він домагався ще наприкінці свого першого терміну. Однак тоді експрезидент США Джо Байден скасував нововведення ще до того, як воно набуло чинності.

Минулого тижня Сі очолив створення нової групи з майже 30 країн для встановлення глобальних правил у сфері штучного інтелекту, до якої не входять США. Це сталося на тлі того, як китайський стартап у сфері штучного інтелекту Moonshot оголосив про свою нову модель Kimi K3, що перевернуло загальноприйняте уявлення про лідерство США над Китаєм.

Саміт АСЕАН цього тижня дасть Рубіо можливість поспілкуватися з міністром закордонних справ Китаю Ван І перед зустріччю лідерів, а також з іншими регіональними колегами з таких країн, як Японія та Південна Корея.

– Коли є дві великі, потужні країни, такі як США та Китай, завжди будуть виникати джерела напруги. Але я вважаю, що на потужних, важливих країнах, таких як наша, лежить обов’язок продовжувати діалог і підтримувати відносини, – сказав Рубіо.

Нагадаємо, на початку липня президент США вперше назвав можливу дату приїзду китайського лідера.

Попередня зустріч очільників США та Китаю відбулася у травні в Пекіні. Тоді Трамп і Сі домовилися про формування конструктивних і стабільних відносин між двома країнами. Водночас китайська сторона жорстко попередила Вашингтон про ризики конфлікту через Тайвань.

Сі Цзіньпін пообіцяв надіслати насіння троянд Дональду Трампу для розарію Білого дому.

Трамп заявив, що ніколи не бачив “таких великих троянд”.

Раніше повідомлялося, що, коли Сі Цзіньпін і Дональд Трамп розпочали державну вечерю в Пекіні після переговорів, до столу подали пекінську качку, лобстера в томатному супі та інші страви, частину меню адаптували до смаків Трампа.

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