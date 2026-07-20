Російські війська в липні випустили по Україні більше балістичних ракет, ніж, за наявними оцінками, здатні виробити за один місяць.

Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія запускає більше балістичних ракет, ніж виробляє

За даними ISW із посиланням на українське профільне видання Мілітарний, лише в липні Росія випустила по Україні 107 балістичних ракет та 20 протикорабельних ракет Циркон.

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Аналітики зазначають, що це перевищує місячні виробничі можливості Росії. За даними української військової розвідки, на які посилається Мілітарний, щомісяця РФ виробляє близько 60 балістичних ракет Іскандер-М та ще 40 ракет для комплексів С-400.

Також, за інформацією видання, лише за липень російські війська використали близько двох третин запланованого річного виробництва ракет Циркон.

В ISW вважають, що Росія дедалі активніше використовує накопичені запаси балістичних ракет, оскільки вони демонструють вищу ефективність ураження цілей, ніж крилаті ракети та ударні безпілотники.

Водночас кількість дронів, які РФ запускає під час нічних атак, помітно скоротилася. Якщо в червні російські війська застосували 5 749 безпілотників, то в липні — 2 955.

Нагадаємо, що вночі проти 19 липня Росія здійснила один із найбільших за кількістю застосованих балістичних ракет ударів по Києву. Загалом окупанти випустили по Україні 166 засобів повітряного нападу — 41 ракету та 125 безпілотників різних типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО тоді збила або приглушила 126 повітряних цілей, однак зафіксували влучання 23 ракет і 10 ударних БпЛА.

Водночас начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що удар 19 липня був одним із найбільших за кількістю балістичних ракет, але не наймасованішим.

За його словами, приблизно таку ж кількість балістичних ракет Росія застосовувала під час атак на Київ 15 червня, 2 липня та 6 липня.

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