Уночі проти 20 липня Росія продовжила атаки по українських містах. Під ракетним ударом опинилася Одеса, вибухи пролунали в Запоріжжі, Миколаєві та на Полтавщині.

Водночас російські регіони зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час — під ударом опинилися Москва та Підмосков’я.

Тим часом США завершили дев’яту поспіль хвилю ударів по військових об’єктах Ірану, заявивши про продовження операції із захисту міжнародного судноплавства в Ормузькій протоці.

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Ракетний удар по Одесі

Зранку 20 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За словами начальника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Попередньо, загиблих і постраждалих унаслідок ранкового удару немає. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки.

Водночас зросла кількість загиблих після ракетного удару по цивільному судну GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту.

На борту в момент удару перебували 17 членів екіпажу (громадяни Сирії та Індії), а також лоцман філії Дельта-лоцман ДП Адміністрація морських портів України (громадянин України).

На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП АМПУ, загинули. Вдалося врятувати та доправити на берег вісьмох членів екіпажу.

Атака на Запоріжжя

Зранку російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив дачний кооператив, де виникли пожежі у житлових будинках.

За інформацією Запорізької ОВА, по медичну допомогу звернулися двоє людей.

Крім того, стало відомо, що російський обстріл Запоріжжя 19 липня забрав життя трьох людей. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло 11-річної дівчинки. Загалом тоді загинули дитина та дві жінки віком 71 і 72 роки, ще 41 людина дістала поранення.

Масована атака дронів на Москву та Підмосков’я

Уночі Москва та Московська область зазнали масштабної атаки безпілотників.

За твердженням мера Москви Сергія Собяніна, у напрямку столиці РФ летіло понад 400 дронів, із яких 85 нібито знищили безпосередньо на підльоті до міста.

Водночас російські та OSINT-канали повідомляли про пожежі й можливі влучання по низці важливих об’єктів.

За попередніми даними, після атаки виникла пожежа на нафтобазі у селищі Львовський Подольського району. Також повідомлялося про ураження двох логістичних центрів Wildberries у Домодєдово та поблизу Подольська, а також промислового парку Гривно.

Офіційного підтвердження цих влучань російська влада поки не надала.

Обстріли Миколаївщини

Зранку російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed та Гербера.

Унаслідок атаки пошкоджено дві будівлі автозаправних станцій та вибито вікна у багатоповерховому будинку. Постраждалих немає.

Напередодні росіяни двічі атакували дронами Галицинівську громаду Миколаївського району.

У селі Прибузьке поранення дістали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх госпіталізували, стан обох медики оцінюють як середньої важкості.

Атаки на Дніпропетровщину

Упродовж ночі російські війська понад десять разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено приватний будинок і автомобілі.

На території Грушівської громади Криворізького району також понівечено автомобіль.

У Павлограді пошкоджено ринок та склад логістичної компанії.

Удар по підприємству на Полтавщині

Зранку російський безпілотник упав на території одного з приватних підприємств промислового комплексу на Полтавщині.

Після падіння дрона виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Дев’ята ніч ударів США по Ірану

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про завершення дев’ятої поспіль хвилі ударів по військових об’єктах Ірану.

За даними американських військових, під час операції уражено командні центри, системи протиповітряної оборони, об’єкти берегового спостереження, військово-морську інфраструктуру, пускові установки ракет і безпілотників, а також мережі військового зв’язку.

У Вашингтоні заявили, що операція спрямована на подальше зниження спроможностей Ірану здійснювати атаки на міжнародне судноплавство в Ормузькій протоці.

У CENTCOM наголосили, що удари проводяться за наказом президента США Дональда Трампа та мають на меті притягнути Іран до відповідальності за загрози цивільному судноплавству в регіоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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