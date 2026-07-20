У Києві біля станції метро Лук’янівська розпочали облаштування тимчасового наземного пішохідного переходу. Таке рішення ухвалили після того, як підземний перехід біля станції був пошкоджений внаслідок російського ракетного удару.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

Перехід біля метро Лук’янівська

За інформацією КМВА, на першому етапі перехід працюватиме як нерегульований. Наразі комунальні служби виконують підготовчі роботи.

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Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції дорожники нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки 5.38 пішохідний перехід.

Водночас для запуску регульованого переходу необхідно змонтувати консолі та підключити світлофорний об’єкт до електромережі. Після завершення цих робіт перехід обладнають світлофорами.

У КМДА зазначили, що тимчасовий наземний перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту, щоб забезпечити безпечний рух пішоходів.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки на Київ окупанти застосували балістичні ракети, а в місті пролунало понад 40 вибухів.

Наслідки обстрілу зафіксували у Деснянському, Дніпровському, Солом’янському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. Потужна вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро Лук’янівська, через що 19 липня її тимчасово закривали для пасажирів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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