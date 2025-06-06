Скільки Орєшників на озброєнні Росії: що відомо

У ніч на 6 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, використавши дрони, балістичні й крилаті ракети. Вибухи пролунали в Києві, Луцьку, Тернополі, Львові та інших містах.

У столиці зафіксовано влучання в кількох районах, загинуло щонайменше четверо людей, понад 20 поранені, пошкоджено інфраструктуру, зокрема колії метрополітену. Не вщухають погрози щодо використання Орєшника по території України.

Факти ICTV дізнавалися, скільки Орєшників має Росія.

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Чи відомо, скільки Орєшників має Росія



Наразі в медіапросторі активно поширюється чергова “жахалка” від Кремля щодо наявності у Росії 10 балістичних ракет Орєшник. Військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков під час ефіру на Еспресо пояснив, що це інформація дуже сумнівного характеру.

За словами експерта, по-перше, немає точних даних про те, скільки Орєшників має Росія, але заява про 10 таких ракет здається неправдоподібною. На думку експерта, кількість Орєшників у Росії навряд чи сягає цієї цифри. По-друге, ефективність цих ракет не дуже висока: кінетична боєголовка однієї ракети приблизно дорівнює половині вибухової енергії однієї ракети Шахед.

Катков наголошує, що Орєшнік — це балістична ракета середньої дальності, призначена виключно для ядерного удару. Тому її основне призначення — це сценарій потенційної ядерної війни, який, на жаль, досі використовується Кремлем для психологічного тиску та залякування.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, насправді те, що в медіа подається як Орєшнік, є лише умовною назвою науково-дослідної розробки. Реальна назва цієї системи — Кедр. Це експериментальна балістична ракета середньої дальності, здатна нести ядерну бойову частину.

Чи варто боятися удару Орєшніком

За словами Каткова, раніше подібною “страшилкою” були Кинджал та Циркон, які Росія позиціонувала як незбивні ракети. Проте на практиці їхні потенційні можливості значно перебільшені, і сучасні системи протиракетної оборони, зокрема Patriot, демонструють свою ефективність у їх знешкодженні.

З Орєшніком ситуація дещо інша, але загалом — це не той засіб, який Росія може використовувати безпосередньо в тактичних цілях.

Варто нагадати, що Росія має й інші засоби завдання ядерних ударів, зокрема ракети Іскандер, які також можуть нести ядерні боєголовки. Упродовж війни Україна неодноразово ставала мішенню для крилатих ракет з імітаторами ядерних боєзарядів, що ще раз підтверджує загрозу, яку не можна недооцінювати.

Щодо заяв про “100 ракет за раз”, експерт зазначив, що такі масовані атаки вже неодноразово відбувалися, і для цього не потрібні були надзвичайні обставини. Тому панікувати через кількість ракет не варто, але важливо розуміти реальний рівень загрози.

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