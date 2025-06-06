Сколько Орешников на вооружении России: что известно

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, использовав дроны, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы прогремели в Киеве, Луцке, Тернополе, Львове и других городах.

В столице зафиксировано попадание в нескольких районах, погибли по меньшей мере четыре человека, более 20 ранены, повреждена инфраструктура, в том числе пути метрополитена. Не утихают угрозы по использованию Орешника по территории Украины.

Факты ICTV узнавали, сколько Орешников в России.

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Известно ли сколько Орешников в России

Сейчас в медиапространстве активно распространяется очередная “ужастик” от Кремля о наличии у России 10 баллистических ракет Орешник. Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков во время эфира на Еспресо объяснил, что эта информация имеет очень сомнительный характер.

По словам эксперта, во-первых, сколько ракет Орешников есть в России — точных данных нет, однако утверждение о 10 таких ракетах выглядит неправдоподобно. По словам эксперта, количество Орешников в России вряд ли достигает такой цифры. Во-вторых, эффективность этих ракет не слишком высока: кинетическая боевая часть одной ракеты примерно равна половине взрывной энергии одной ракеты Шахед.

Катков подчеркивает, что Орешник — это баллистическая ракета средней дальности, предназначенная исключительно для ядерного удара. Поэтому ее основное назначение — это сценарий потенциальной ядерной войны, который, к сожалению, до сих пор используется Кремлем для психологического давления и запугивания.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на самом деле то, что в медиа подается как Орешник, является лишь условным названием научно-исследовательской разработки. Реальное название этой системы — Кедр. Это экспериментальная баллистическая ракета средней дальности, способная нести ядерную боевую часть.

Стоит ли бояться удара Орешником

По словам Каткова, ранее подобной “страшилкой” были Кинжал и Циркон, которые Россия позиционировала как неубиваемые ракеты. Однако на практике их потенциальные возможности значительно преувеличены, и современные системы противоракетной обороны, в частности Patriot, демонстрируют свою эффективность в их обезвреживании.

С Орешником ситуация несколько иная, но в целом — это не то средство, которое Россия может использовать непосредственно в тактических целях.

Стоит напомнить, что у России есть и другие средства для нанесения ядерных ударов, в частности ракеты Искандер, которые тоже могут нести ядерные боезаряды. В течение войны Украина неоднократно становилась объектом ударов крылатых ракет с имитаторами ядерных боезарядов, что еще раз подтверждает угрозу, которую не стоит недооценивать.

Относительно утверждений о “100 ракет за раз” — по словам эксперта, такие массированные атаки уже происходили неоднократно, и это не требовало чрезвычайных обстоятельств. Поэтому паниковать из-за численности ракет не стоит, но важно понимать реальный уровень угрозы.

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