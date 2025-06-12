60% американців вважають витрати на парад Трампа неправильними
Більшість дорослих американців виступають проти витрат на військовий парад до 250-річчя армії США, який планується провести 14 червня у день народження президента Дональда Трампа.
Про це свідчить опитування AP-NORC, яке виявило розкол у суспільстві щодо доцільності такого заходу.
Американці не схвалюють парад Трампа
Переважна більшість дорослих американців – 60% – погоджуються, що витрати на парад не є правильним використанням грошей, і тільки 38% підтримують такі витрати.
Всього серед повнолітніх американців 40% схвалюють ідею військового параду, категорично проти виступають 29%, а решта 31% ставиться до нього нейтрально.
Найбільше противників параду серед виборців Демократичної партії – 50%, тоді як 67% республіканських виборців підтримують проведення цього заходу.
Однак коли йдеться про фінансування, ситуація кардинально змінюється.
Найменша кількість противників витрат на військовий парад – серед респондентів-республіканців (35%), тоді як серед демократичних виборців таких 80%.
Це демонструє глибокий партійний розкол у питанні бюджетних пріоритетів.
Ще на початку квітня ЗМІ повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа планує провести військовий парад вулицями Вашингтона 14 червня – дня 250-річчя американської армії, який також збігається із 79-річчям самого Трампа.
Наприкінці травня Трамп підтвердив, що на його день народження у Вашингтоні буде “грандіозний парад” з орієнтовними витратами $45 млн.