60% американців вважають витрати на парад Трампа неправильними

Більшість дорослих американців виступають проти витрат на військовий парад до 250-річчя армії США, який планується провести 14 червня у день народження президента Дональда Трампа.

Про це свідчить опитування AP-NORC, яке виявило розкол у суспільстві щодо доцільності такого заходу.

Американці не схвалюють парад Трампа

Переважна більшість дорослих американців – 60% – погоджуються, що витрати на парад не є правильним використанням грошей, і тільки 38% підтримують такі витрати.

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Всього серед повнолітніх американців 40% схвалюють ідею військового параду, категорично проти виступають 29%, а решта 31% ставиться до нього нейтрально.

Найбільше противників параду серед виборців Демократичної партії – 50%, тоді як 67% республіканських виборців підтримують проведення цього заходу.

Однак коли йдеться про фінансування, ситуація кардинально змінюється.

Найменша кількість противників витрат на військовий парад – серед респондентів-республіканців (35%), тоді як серед демократичних виборців таких 80%.

Це демонструє глибокий партійний розкол у питанні бюджетних пріоритетів.

Ще на початку квітня ЗМІ повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа планує провести військовий парад вулицями Вашингтона 14 червня – дня 250-річчя американської армії, який також збігається із 79-річчям самого Трампа.

Наприкінці травня Трамп підтвердив, що на його день народження у Вашингтоні буде “грандіозний парад” з орієнтовними витратами $45 млн.

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