У родині співачки Наталії Могилевської сталося поповнення. Тепер на додачу до чорного лабрадора Аї в артистки житиме киця.

Зірка розповіла, що зупинилася в Черкасах у готелі, на території якого живе кілька пухнастиків. Була серед них і та, що сама вподобала Наталію — довгошерста красуня персикового окрасу.

— Одна з них зайшла до мене в номер і три дні жила зі мною. Так що вітайте. Ми неймовірно щасливі. А Сонька — то просто взагалі. Вона так хотіла кішечку. Просто дуже сильно, — поділилася співачка.

Фото: Наталія Могилевська/Instagram

Киця поки обживається у своїй новій родині, до якої вона потрапила не кошеням, а вже дорослою.

Як назвали улюбленицю, Наталія не розкрила, але показала на відео, з яким захватом до неї поставилася молодша донька.

— Панує святковий настрій! Всі дуже щасливі! А кішечка знайшла свій дім і родину, в якій затишно, тепло і тебе всі люблять. Навіть наша Айка, — зауважила Могилевська.

Пізніше співачка пообіцяла розповісти повну історію того, як у неї вдома на додачу до собаки зʼявився ще один чотирилапий член родини.

Реакція мережі

Підписників артистки розчулила новина, зокрема через те, що Наталія прихистила дорослу кицю, якій потрібен був дім.

  • Боже, ти – неймовірна. Як від кошатниці велике дякую за те що взяла в свою сім’ю щє одну дитинку… За такі вчинки Всесвіт тобі віддячить! Реву. Ти – людина з великої літери. Не перестаю тобою захоплюватися!
  • Взяти котика в родину це вже великий вчинок, а тим паче дорослу кішку, так могла зробити тільки людина, яка щиро любить тваринок. Бо зазвичай хочуть маленьких кошенят та породистих… А ви обирали серцем, ще й мрію донечки здійснили. Дуже чекаю історію пухнастої красуні!
  • А киця собі обрала шикарних рабів шкіряних! Вітаю з поповненням. Чекаю на історію!
  • Наталочка розквітає щодня, як створила родину. Надихаюча жінка.
  • Щиро і так щемливо! Раді за вашу родину, малечі на втіху.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська ділилася ритуалами, що побутують в її родині. Один з них – нова пісня для молодшої доньки перед сном щовечора.

