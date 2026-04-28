В нашій родині поповнення: Могилевська розчулила фанатів радісною новиною
- Могилевська познайомила підписників з новим членом родини.
- Улюблениця вже доросла — і саме це особливо зворушило мережу.
- Підписники масово підтримали вчинок співачки і чекають історію киці.
У родині співачки Наталії Могилевської сталося поповнення. Тепер на додачу до чорного лабрадора Аї в артистки житиме киця.
Наталія Могилевська завела кішку
Зірка розповіла, що зупинилася в Черкасах у готелі, на території якого живе кілька пухнастиків. Була серед них і та, що сама вподобала Наталію — довгошерста красуня персикового окрасу.
— Одна з них зайшла до мене в номер і три дні жила зі мною. Так що вітайте. Ми неймовірно щасливі. А Сонька — то просто взагалі. Вона так хотіла кішечку. Просто дуже сильно, — поділилася співачка.
Киця поки обживається у своїй новій родині, до якої вона потрапила не кошеням, а вже дорослою.
Як назвали улюбленицю, Наталія не розкрила, але показала на відео, з яким захватом до неї поставилася молодша донька.
— Панує святковий настрій! Всі дуже щасливі! А кішечка знайшла свій дім і родину, в якій затишно, тепло і тебе всі люблять. Навіть наша Айка, — зауважила Могилевська.
Пізніше співачка пообіцяла розповісти повну історію того, як у неї вдома на додачу до собаки зʼявився ще один чотирилапий член родини.
Реакція мережі
Підписників артистки розчулила новина, зокрема через те, що Наталія прихистила дорослу кицю, якій потрібен був дім.
- Боже, ти – неймовірна. Як від кошатниці велике дякую за те що взяла в свою сім’ю щє одну дитинку… За такі вчинки Всесвіт тобі віддячить! Реву. Ти – людина з великої літери. Не перестаю тобою захоплюватися!
- Взяти котика в родину це вже великий вчинок, а тим паче дорослу кішку, так могла зробити тільки людина, яка щиро любить тваринок. Бо зазвичай хочуть маленьких кошенят та породистих… А ви обирали серцем, ще й мрію донечки здійснили. Дуже чекаю історію пухнастої красуні!
- А киця собі обрала шикарних рабів шкіряних! Вітаю з поповненням. Чекаю на історію!
- Наталочка розквітає щодня, як створила родину. Надихаюча жінка.
- Щиро і так щемливо! Раді за вашу родину, малечі на втіху.
