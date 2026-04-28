У родині співачки Наталії Могилевської сталося поповнення. Тепер на додачу до чорного лабрадора Аї в артистки житиме киця.

Наталія Могилевська завела кішку

Зірка розповіла, що зупинилася в Черкасах у готелі, на території якого живе кілька пухнастиків. Була серед них і та, що сама вподобала Наталію — довгошерста красуня персикового окрасу.

— Одна з них зайшла до мене в номер і три дні жила зі мною. Так що вітайте. Ми неймовірно щасливі. А Сонька — то просто взагалі. Вона так хотіла кішечку. Просто дуже сильно, — поділилася співачка.

Киця поки обживається у своїй новій родині, до якої вона потрапила не кошеням, а вже дорослою.

Як назвали улюбленицю, Наталія не розкрила, але показала на відео, з яким захватом до неї поставилася молодша донька.

— Панує святковий настрій! Всі дуже щасливі! А кішечка знайшла свій дім і родину, в якій затишно, тепло і тебе всі люблять. Навіть наша Айка, — зауважила Могилевська.

Пізніше співачка пообіцяла розповісти повну історію того, як у неї вдома на додачу до собаки зʼявився ще один чотирилапий член родини.

Реакція мережі

Підписників артистки розчулила новина, зокрема через те, що Наталія прихистила дорослу кицю, якій потрібен був дім.

Боже, ти – неймовірна. Як від кошатниці велике дякую за те що взяла в свою сім’ю щє одну дитинку… За такі вчинки Всесвіт тобі віддячить! Реву. Ти – людина з великої літери. Не перестаю тобою захоплюватися!

Взяти котика в родину це вже великий вчинок, а тим паче дорослу кішку, так могла зробити тільки людина, яка щиро любить тваринок. Бо зазвичай хочуть маленьких кошенят та породистих… А ви обирали серцем, ще й мрію донечки здійснили. Дуже чекаю історію пухнастої красуні!

А киця собі обрала шикарних рабів шкіряних! Вітаю з поповненням. Чекаю на історію!

Наталочка розквітає щодня, як створила родину. Надихаюча жінка.

Щиро і так щемливо! Раді за вашу родину, малечі на втіху.

