У 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО зафіксували випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції, повідомило Міністерство оборони України.

У Міноборони наголосили, що працюють з Генеральним штабом ЗСУ, щоб такі випадки не стали системними.

Наразі Комісією Сухопутних військ проводиться розслідування щодо ситуації, яка виникла у 14 ОМБр. Міноборони зауважило, що “винуватці нестимуть відповідальність”.

– Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність, – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський до 20 травня наказав командувачам угруповань і корпусів перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.

– Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки, — додали у Міноборони.

Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація навколо військовослужбовців 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які несуть службу на Харківському напрямку.

За словами родичів, військові протягом восьми місяців перебувають у вкрай складних умовах, оскільки на позиціях систематично відсутні їжа та питна вода.

24 квітня Генштаб ЗСУ підтвердив складну ситуацію з забезпеченням підрозділів в районі Куп’янська і заявив про звільнення командирів 14 бригади та 10 корпусу ЗСУ. Замість них призначено полковник Тарас Максімов та бригадний генерал Артем Богомолов відповідно.

У Генштабі повідомили, що вже доставили продовольство військовим на передній край й анонсували евакуацію бійців. Сирський доручив перевірити ситуацію з забезпеченням на інших напрямках командиру УОС Михайлу Дарапатому.

Пов'язані теми:

