Фіцо висловив підтримку членства України в Євросоюзі

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку України у прагненні стати членом Євросоюзу. Він наголосив, що для цього Київ повинен виконати всі необхідні умови.

Про це йдеться на сайті словацького уряду.

Фіцо підтвердив підтримку вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр також повідомив, що Словаччина отримала від ЄС €101 млн, які будуть спрямовані на різноманітні проєкти, переважно пов’язані з енергетичною інфраструктурою в Україні.

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– Словацькі фірми можуть використовувати ці кошти як кредити на проєкти на території України, причому кредити гарантують європейські інституції, – уточнив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що на осінь цього року заплановані нові переговори між урядами Словаччини та України, на яких будуть обговорюватися подальші спільні проєкти.

– Словацький уряд бажає Україні європейського розвитку. Якщо Україна хоче вступити до ЄС — це її суверенне рішення, і ми підтримуємо це рішення, – додав Роберт Фіцо.

Прем’єр наголосив, що Україна повинна виконати всі умови для приєднання до ЄС.

У заяві також зазначено, що членство України в ЄС відкриє значно більше можливостей, ніж потенційних труднощів.

Раніше Роберт Фіцо висловлював думку, що Україна наразі “неготова” до початку офіційних переговорів про вступ до ЄС, проте Словаччина не блокувала це рішення в рамках Європейського Союзу.

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